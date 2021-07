El tiempo en Sigüenza para este viernes es de 7ºC de mínima y 29ºC de máxima con un 2% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Llega la primera ola de calor este viernes en Guadalajara donde el mercurio llegará a los 33ºC

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 16ºC de mínima y 33ºC de máxima con un 2% de nubes y una probabilidad de lluvia del 4%. La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección suroeste

viernes 09 de julio de 2021 , 07:36h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo despejado, salvo algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas en el sureste, sin descartar brumas o bancos de niebla asociadas.



Las temperaturas irán en ascenso, más acusado el de las máximas, salvo en el sureste, donde se mantienen sin cambios.



Por su parte, el viento soplará flojo con predominio de la componente este, algo más intenso en La Mancha tendiendo a variable en la mitad occidental y a sur y sureste en el resto incluido el este de La Mancha toledana al final del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 31ºC en Albacete, 16 y 36ºC en Ciudad Real, 16 y 32ºC en Cuenca, 16 y 33ºC en Guadalajara y entre 18 y 36ºC en Toledo.



Desde este vienres y hasta el martes que viene, las temperaturas máximas seguirán en aumento hasta alcanzarse valores diurnos muy altos, de récord. Durante el fin de semana, se superarán los 40 grados en amplias zonas del sur (44ºC en el Valle del Guadalquivir), del centro peninsular y del Valle del Ebro mientras que en el interior de la mitad norte se podrán alcanzar los 35 grados. Para el lunes se espera un descenso acusado de las temperaturas en buena parte de la Península, salvo en el tercio este y en Baleares, donde las máximas subirán de forma extraordinaria hasta los 35 - 40 grados (44ºC en el interior del levante).



Este viernes el nuevo ascenso de los valores diurnos se dejará notar sobre todo en el interior de la mitad norte con hasta 6 - 7 grados más que ayer.



Mientras, en el Valle del Guadalquivir llegarán a los 38 grados con avisos amarillos por altas temperaturas en varias provincias andaluzas.



También en Andalucía se van a activar avisos amarillos e incluso naranjas por levante fuerte y rachas de 80km/h y hasta 100 km/h en áreas del Estrecho.



Domingo de máximos y martes de descenso.-



El pico máximo de temperaturas se alcanzará el domingo en gran parte del territorio de la Península, excepto en el tercio este peninsular y Baleares donde las temperaturas más altas se registrarán el lunes. Tanto el litoral del Cantábrico como Galicia quedarán, en principio, al margen de ola de calor generalizada.



La ola de calor irá evolucionando de forma desigual por el territorio a partir del lunes. Según destaca Aemet, en gran parte del territorio comenzarán a bajar, pero este descenso no afectará al este de la Península y Baleares. En estos territorios subirán las temperaturas hasta los 35-40 grados que en el interior del Levante español podrán alcanzar los 44.



El martes bajarán las temperaturas en todas las zonas, dando por finalizado este episodio de temperaturas altas.



Cómo protegerse ante una ola de calor.-



Tanto AEMET como el Ministerio de Sanidad recogen en sus páginas web algunas de las medidas generales de protección así como recomendaciones para hacer frente a temperaturas muy altas como las que se registrarán este fin de semana. Entre ellas, se encuentran:



Beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no tengamos sed o no hayamos realizado una actividad física.



Evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas (favorecen la deshidratación).



Prestar especial atención a bebés y niños pequeños, embarazadas o madres lactantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor.



Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados.



Reducir, en la medida de lo posible, la actividad física y la realización de deportes al aire libre en las horas centrales del día.



No dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas).



Hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.