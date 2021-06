Guarinos pide al PSOE que no utilice la Mesa del Agua con fines políticos y que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos y firmados en el Pacto del Agua para defender los intereses de CLM

viernes 25 de junio de 2021

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, ha exigido al Gobierno de Page y al PSOE “que dejen de utilizar la Mesa del Agua con fines políticos”, que se pongan a trabajar en el cumplimiento de los compromisos asumidos y firmados en el Pacto del Agua en diciembre de 2020, y que defiendan los intereses hídricos de la región.



Así se ha manifestado Guarinos, tras la reunión de la Mesa del Agua que se ha celebrado este viernes, donde ha recordado que este órgano es un foro de diálogo y aportaciones, un foro en el que el propósito tiene que ser hablar de agua y rendir cuentas de los acuerdos adoptados y firmados en el Pacto del Agua, así como de su grado de cumplimiento.



“Cualquier otra finalidad es tratar de desviar la atención sobre los verdaderos problemas hídricos y sobre los temas que preocupan a los castellano-manchegos”, ha incidido la diputada del PP-CLM. En este sentido, ha criticado que el PSOE haya tratado de volver a introducir la “confrontación política” en la Mesa del Agua, un debate que solo al PSOE y probablemente al Gobierno de Page le interesa “para intentar tapar la gravedad de algunas decisiones que están adoptando desde esta formación política y que tienen en contra a la mayoría de la población castellano-manchega, incluidos sus propios votantes, entre otras y la más importante, la de los indultos”.



“El debate político ya no interesa a nadie”, ha dicho Guarinos, ya que “el debate en nuestra tierra está cerrado, las conclusiones adoptadas y los acuerdos firmados. Ahora solo hay que cumplirlos, el Gobierno tiene en su deber el cumplimiento del Pacto del Agua, algo que, hasta ahora, no ha sucedido”.



La parlamentaria ‘popular’ ha pedido al PSOE que deje de utilizar el agua como arma arrojadiza y empiece a cumplir el pacto firmado. Y, además, ha exigido respeto para los participantes en la Mesa del Agua de quienes, ha dicho, tienen cosas “más importantes que hacer que entrar en debates políticos, incluso cosas que no pueden hacer porque no tienen agua, ni las infraestructuras necesarias para ello”.



Así, ha pedido a los socialistas que, si quieren debates políticos, “que los lleven a las Cortes, y que no hagan perder el tiempo a la gente con debates estériles, que hay muchas cosas que hacer y mucho trabajo por realizar”. “La política, a las Cortes. En esta Mesa, a rendir cuentas y a dar explicaciones sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto del Agua, del que nada ha cambiado, al menos en lo que al PP respecta”, ha añadido Guarinos.



La vicepresidenta de las Cortes regionales ha respondido también a las mentiras de la portavoz socialista cuando ha criticado al presidente del PP-CLM, Paco Núñez, en relación con la iniciativa que el PP presentó en el Congreso, que ha leído literalmente para que todos los integrantes de la Mesa del Agua comprobaran personalmente “hasta donde es capaz de faltar a la verdad el PSOE para intentar hacer política con el tema del agua”.



En este sentido, ha recordado que la iniciativa habla de retirar la modificación unilateral de las reglas de explotación del trasvase hasta la actualización de los planes hidrológicos de cuenca vigentes y que ahora están en periodo de información pública, de convocar una Mesa del Agua con todas las comunidades y usuarios y abordar cuestiones desde el diálogo y el consenso, y de trabajar para alcanzar un Pacto Nacional del Agua.



Con respecto a los borradores de la planificación hidrológica futura, en periodo de exposición pública actualmente, ha dicho que no se pueden vender como un “éxito”, sino todo lo contrario. Así se ha referido a la ausencia de reserva para los pozos del Alto Guadiana, a la falta de soluciones para las solicitudes de explotaciones prioritarias pendientes de concesión desde 2008, a la falta de caudales ecológicos y de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo de 2019, a la inexistencia de referencia alguna a la elevación de la lámina de agua embalsada en los pantanos de cabecera, Entrepeñas y Buendía, a la necesidad de agua para hacer de nuestra agricultura una agricultura sostenible y viable, a la insuficiencia de las nuevas concesiones que no van a permitir a los jóvenes agricultores sacar adelante sus explotaciones, al anuncio de los 11 hm3 de agua para el Campo de Montiel, obra que tenía que estar hecha ya en el año 2019 y que ahora vuelven a anunciar y a prometer.



Por último, Guarinos ha señalado que no sólo el PP-CLM, sino la inmensa mayoría de los integrantes de la Mesa del Agua han mostrado su decepción y su preocupación por la nueva planificación hidrológica en tramitación, lo que demuestra que no hay ningún motivo para vender “éxitos” que más bien son “fracasos” en la nueva planificación hidrológica, en lo que a Castilla-la Mancha y a los afectados se refiere.