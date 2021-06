Tanto en el mar como en La Mancha después de llover escampa (Cartas con mucho amor y humor entre un marinero en alta mar y su novia camarera en un bar de carretera)

viernes 25 de junio de 2021 , 08:23h

Blas Garcia Peláez marchó con la flota de Pescanova rumbo a mares lejanos dejando atrás a su novia Hortensia Sanpatrás, camarera de un bar de carretera sito en Illescas.

Su relación epistolar narra las vicisitudes de ambos intentando capear las inclemencias y tempestades del día a día.

Su amor sobrevive al fuerte oleaje de la distancia y del paso del tiempo, demostrando una vez más la fuerza y la magia de la palabra que, a pesar de lo que digan las malas lenguas, vale sin duda mucho más que mil imágenes.

Capítulo 10.- Tanto en el mar como en La Mancha después de llover escampa

Groenlandia, 25 de abril de este mismo año.

Querida Hortensia, si hubiese una flor que sobreviviese en el desierto manteniéndose hermosa, esa serías tú, luz de mis noches a la deriva.

Las olas desproporcionadas provocadas por el huracán Gualter chocan contra el casco de la embarcación y su sonido me recuerda al crujido del colchón del motel testigo de nuestros revolcones de pasajera juventud.

Esta mañana veíamos volar tejados junto a las gaviotas que huían mar adentro despavoridas por el vendaval.

Dice el psicólogo marino que no es la tormenta lo que me produce delirios, que tengo obsesiones y carencias que arrastro desde la infancia y que me pueden traer graves consecuencias.

Sé que estás confusa, que están siendo muchas cosas juntas para poder asimilarlas todas de golpe y porrazo. Pero tú eres dura y recia incluso cuando el viento con fuerza arrecia, y bien dispuesta como un faro que da luz a cualquier naufrago. No lo haces por maldad, lo sé, solo por el gusto que te da.

Lo de los niños de tanto pensarlo me está empezando a dar asco, a pesar de que este mes en el que hemos sido una familia he sido feliz.

Hay que seguir vida mía aunque nos volvamos locos de imaginar y no copular.

Tú sirviendo cañas y yo pescando papardas.

Cruel destino el del marino!

Uno de mis compañeros con el que he entablado una amistad reciente pero seguramente duradera dice que te conoce mucho de Illescas. No ha querido darme más detalles, se llama José Porras.

Una ola ha golpeado el casco con fuerza. Me reclaman en cubierta.

Tuyo siempre a pesar de la distancia,

Blas.

Illescas, 7 de mayo de este año.

Querido Blas, marinero mio, fuerte donde los haya, amado por mi y por ello envidiado.

No me suena el tal Porras. Es verdad que han sido muchos los que han buscado consuelo entre mis pechos, no tantos lo han conseguido, que solo tengo dos y no me da para todos.

Reservo mi amor para ti, cuchirritín mío.

Que poco me gustan los psicólogos marinos! Se dan aires de grandeza con palabras grandilocuentes que no entienden ni ellos.

Seguro que ha sido él quien te ha borrado de un plumazo la idea de formar una familia. Reconsidéralo y piensa en lo requetesola que estoy.

Tengo que hacerte partícipe de un infortunio.

Manolín el pasado domingo después de misa me atropelló con su patinete. Tengo la pierna inflamada, pero no te preocupes que no me impide servir cañas aunque renquee. Me desvela el hecho de que me atropelló marcha atrás. Jamás he sido testigo de semejante maniobra con un simple patinete. Me ha hecho pensar que Manolín, desprovisto de muchas cualidades, tú bien lo sabes, tenga poderes extraterrestres, como tantos héroes que en su tierna infancia pasan desapercibidos y después despuntan.

A pesar del hinchazón desde ese día lo miro con más cariño y admiración.

Si lo de la familia no es una ventolera que te ha dado, Manolín que se quede con mi madre. Y nosotros, ya veremos, iremos donde los caprichos del destino nos dirijan.

Tengo una buena noticia que darte.

Ayer el camionero, que sabe mucho por lo viajado, me enseñó una técnica amatoria que aprendió en Francia la semana pasada. Consiste en beber mucha cerveza y vaciar la vejiga uno sobre el otro. No a la vez, lógicamente, porque si no sería como hacerse pis encima. El caso es que no me gustó mucho, Popeye huracanado mío, pero en esto del amor también hay que seguir las modas.

Qué vida tan dura la de las mujeres españolas después de la globalización!

Es tanto y en tan poco tiempo lo que tenemos que aprender!

A la espera de tus noticias y con el alma en vilo por tenerte en medio de un mar furibundo (aunque tanto en el mar como en La Mancha después de llover escampa), Hortensia Sanpatrás

P.D. Pensando en lo de la familia. Nos podemos ahorrar la boda y vivir nuestro amor como nos de la gana. Seré una barragana, pese a quien le pese.