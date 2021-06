El tiempo en Sigüenza para este viernes es de 10ºC de mínima y 21ºC de máxima con un 83% de nubes y una probabilidad de lluvia del 55%

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

14ºC de mínima y 27ºC de máxima este viernes en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 14ºC de mínima y 27ºC de máxima con un 82% de nubes y una probabilidad de lluvia del 69%. La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección sur.

viernes 18 de junio de 2021 , 07:38h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos en el tercio oeste con chubascos y tormentas en el noroeste de Toledo, con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo, y menos probables y dispersos en el resto. Se esperan intervalos de nubes altas en el resto de la Comunidad. A partir de las horas centrales aumento de la nubosidad con nubes de evolución en toda la Comunidad con chubascos y tormentas dispersos que serán más frecuentes e intensos nuevamente en el oeste de Toledo, y al final del día en Cuenca y Guadalajara.



Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios, predominando los descensos. Las máximas irán en aumento, notable en parameras de Molina, y exceptuando en el tercio oeste de la Comunidad, donde se mantendrán con pocos cambios e incluso descenderán en el noroeste de Toledo.



El viento soplará flojo de componente sur, salvo en la mitad oriental de Cuenca y Albacete, donde será variable tendiendo a este y sureste, con intervalos más intensos por la tarde y rachas fuertes asociadas a las tormentas.



Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 29ºC en Albacete, 15 y 27ºC en Ciudad Real, 14 y 26ºC en Cuenca, 14 y 27ºC en Guadalajara y entre 16 y 28ºC en Toledo.



Graves daños causados por la lluvia y el granizo.-



Fuertes precipitaciones en forma de lluvia y granizo. España se fue a dormir la pasada madrugada bajo un manto de lluvia que se ha extendido a lo largo del día de hoy en varios puntos del país. Unas consecuencias, sin embargo, que han sido devastadoras y han causado caídas de árboles, cubiertas afectadas, filtraciones e incluso inundaciones en viviendas, por no hablar de las graves alteraciones del tráfico a lo largo de todo el país.



Aunque se espera que la situación mejore a lo largo de este jueves, las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas horas afectan a toda la mitad norte peninsular, así como a puntos de Murcia y Andalucía oriental.



El dato más llamativo se produjo con la fuerte tormenta que se registró en el centro de Madrid durante la noche de ayer, cuando cayeron 34 litros por metro cuadrado en una hora, lo que, sumado a los 7 litros de esta madrugada, convirtió el día 16 en la jornada más lluviosa en la capital durante un mes de junio desde 1920, hace un siglo.



Aunque la actividad pudo reanudarse esta mañana, se ha vuelto a suspender para esta tarde, ante la previsión meteorológica de nuevas tormentas.



En La Rioja, casi medio centenar de personas tuvieron que ser evacuadas anoche del camping de Navarrete, al quedar inundada una parte por la tormenta: veintitrés fueron alojadas en el albergue de peregrinos del Camino de Santiago en esta localidad, a unos 14 kilómetros de Logroño, y el resto regresó a sus lugares de residencia.



El granizo afectó especialmente a localidades como Santo Domingo de la Calzada y algunas carreteras de La Rioja Alta, aunque los mayores daños, todavía sin cuantificar, se registraron con las precipitaciones del pasado día 14 en Fuenmayor, donde cayeron hasta 60 litros por metro cuadrado, por lo que su Ayuntamiento ha solicitado la declaración de zona catastrófica.



Y es que varias comunidades autónomas sufren fuertes precipitaciones desde comienzos del mes de junio, aunque han afectado sobre todo a zonas de cultivo: en el País Vasco, por ejemplo, han causado daños por valor de 1,3 millones de euros en la comarca de la Rioja Alavesa, mientras que en Castilla y León ha estropeado sobre todo viñedo y cereal.



A ello hay que sumar la elevada cantidad de descargas eléctricas que llegaron a unas 4.000 de nube a tierra en esta comunidad: solo en Burgos alcanzaron el millar. La Comunidad Valenciana también ha sufrido los daños a causa de estas tormentas.



En Murcia, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió en torno a un centenar de llamadas que obligó a intervenir en más de setenta incidentes relacionados con la lluvia caída la pasada madrugada y a lo largo de esta mañana y el centro de salud de La Alcayna (Molina) no ha podido abrir porque se encontraba inundado. Tampoco Aragón ni Galicia se han salvado de las lluvias.



En Extremadura, el Festival de Teatro Clásico de Cáceres ha trasladado las representaciones previstas desde esta tarde hasta el domingo de la Plaza de las Veletas al Gran Teatro, aunque conservando el mismo horario porque "no podemos arriesgarnos a suspender ninguna obra", según la directora del evento, Silvia González.