ATENCIÓN : Anuncian que las mascarillas DEJARÁN DE SER OBLIGATORIAS en exteriores desde el próximo sábado 26 de junio

viernes 18 de junio de 2021 , 12:21h

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores desde el próximo sábado 26. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en la clausura de la reunión anual del Círculo de Economía, en Barcelona. Este fin de semana, por tanto, será el último en el que se deberá llevar por la calle la protección. La medida se acompasará a los indultos, que son inminentes. Carmen Calvo ha convocado una Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el conocido como "consejillo", este lunes para abordar estas medidas.



El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes que el próximo jueves habrá un Consejo de Ministros extraordinario en el que se decidirá que ya no sea obligatorio el uso de mascarilla. El avance de la campaña de vacunación y la evidencia científica del escaso contagio en exteriores ha llevado al Gobierno a tomar esta medida.



La decisión se hará oficial en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el jueves 24 de junio, sólo dos días después de la reunión del gabinete en la que presumiblemente se aprueben los indultos a los líderes del procés.



El fin de las mascarillas en el exterior no sólo era una petición de las autonomías, sino también de distintos sectores económicos lo habían demandado porque lo consideraban un hito que podía empujar el turismo y la reactivación económica. La confederación española de hoteles y alojamientos turísticos (Cehat) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya habían pedido públicamente una relajación del uso de la mascarilla en espacios exteriores, pues consideraban que no desprenderse de ella pese a la buena evolución de los datos epidemiológicos creaba hartazgo psicológico.



Así lo resumía Jorge Marichal, presidente de Cehat: "Este tipo de restricciones acaban con las ganas de salir de vacaciones de la gente e incluso afectan a los planes de los residentes que, si tienen que ir con mascarilla a la playa o a otros espacios abiertos, en muchos casos, prefieren no ir. Por el contrario, si la gente decide no ir a lugares al aire libre, se concentrará en espacios cerrados y en sus propios domicilios".