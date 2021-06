Bendodo (Junta de Andalucía) : "El PSOE de Andalucía es desde el domingo más sanchista y menos socialista"

martes 15 de junio de 2021 , 18:59h

"El PSOE de Andalucía es desde el domingo más sanchista y menos socialista, y si no tiempo al tiempo". Así se ha pronunciado este martes el portavoz del Gobierno de Andalucía, Elías Bendodo, en relación con la victoria de Juan Espadas, el pasado 13 de junio, frente a Susana Díaz en las primarias que celebraron los socialistas andaluces para elegir al candidato a la presidencia de la Junta.



Bendodo, que no ha querido valorar si Susana Díaz tendría que dimitir como secretaria general del PSOE-A, ha dicho «respetar» la decisión de los militantes socialistas. De hecho, sobre posibles pactos con el PSOE de Espadas, el consejero de Presidencia ha dicho estar a la espera, pues «Espadas no ha hecho ninguna declaración de intenciones».



«No vamos a valorar el resultado de las Primarias, respetamos la decisión de los militantes. Eso sí, diré que hoy el PSOE-A es más sanchista y menos socialista. Y si no, tiempo al tiempo», ha expresado.



En la misma línea, Bendodo ha dicho que será el PSOE el que decida cuál será su camino. Y ha recordado que la Junta de Andalucía está abierta a cerrar acuerdos con Espadas, porque «tenemos capacidad de llegar a acuerdos con todos los grupos políticos».



En este sentido, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía ha señalado que «el PSOE tiene una oportunidad de convertirse en una herramienta útil». «Los andaluces piensan hoy que el PSOE defiende primero los intereses de su partido y después de los andaluces. Pero si quieren llegar a acuerdos, aquí estamos», ha explicado.