INSOSTENIBLE : La luz marca este lunes su PRECIO MÁXIMO del mes de junio: llega a los 88,47 euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 14 de junio de 2021 , 13:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El precio medio de la luz en el mercado mayorista para ESTE LUNES será de 88,47 euros/megavatio hora (MWh), el MÁXIMO de junio, mes marcado por precios superiores a 80 euros/MWh la mayoría de días, y se quedará cerca del máximo de 88,95 euros/MWh que hubo el 28 de mayo y a los máximos de enero en medio de la tormenta Filomena.



El precio máximo horario alcanza los 98,35 euros/MWh en el tramo entre las 21.00 y las 22.00 horas, según los datos extraídos de la página web del Operador del Mercado Eléctrico (OMIE).



El precio medio de la luz para hoy es un 7,2% (5,94 euros/MWh) más caro que el del viernes pasado, que fue de 82,53 euros/MWh, y un 2,2 % más alto (1,91 euros/MWh más) que el del 1 de junio, hasta la fecha el día más caro del mes con un precio medio de 86,56 euros/MWh. Aun así, el precio medio de la electricidad se queda por debajo de los 88,95 euros/MWh que alcanzó el 28 de mayo, aunque muy cerca, a sólo 48 céntimos.



No obstante, el precio es inferior a los 88,93 euros/MWh del pasado 7 de enero, de los 94,99 euros/MWh del 8 de enero -el segundo precio más caro en la historia- y de los 89,94 euros/MWh del 13 de enero, precios que coincidieron con la tormenta de nieve y frío Filomena.



En esa ocasión, al igual que ahora, aunque con una climatología muy diferente, son los precios del gas (utilizado en la generación de gas con ciclos combinados) en los mercados internacionales y los precios del CO2 los que disparan el precio de la luz en el mercado mayorista, que tiene un peso del 35 % en el recibo de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).



Los altos precios en el mercado mayorista han coincidido en junio con un cambio de las tarifas (otro de los componentes del recibo eléctrico), que se produce después de que en mayo, antes de que entrara en vigor el nuevo sistema tarifario, la factura fuera la más alta de 2021, por encima de la de abril que ya había superado a la de enero de 2021, año en el que sólo en febrero el recibo experimentó un respiro con respecto al mes anterior.



En mayo, la factura fue de 63,50 euros, un 1,5 % más cara que en abril y un 37,95 % más la de un año antes, si bien hay que tener en cuenta que en mayo de 2020 España estaba todavía bajo el estado de alarma que redujo la actividad económica e hizo descender el consumo.



Aunque el cambio de tarifas, que entró en vigor el 1 de junio e introduce tres periodos horarios (punta, llano y valle), no permite una comparación homogénea, sí que parece que el recibo para los consumidores con PVPC podría verse incrementado en junio.



Tomando un consumidor tipo -con una potencia contratada de 4,4 kilotavios y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 Kwh al mes), acogido a la tarifa regulada o PVPC, en los trece primeros días del mes de mayo la factura ascendía a 48,35 euros.



UNA FACTURA MÁS CARA.-



Con la nueva, en la que ya tendría tres periodos de discriminación horaria, suponiendo que, de los 250 KWh, hubiera consumido 70 KWh en horario punta (el más caro), 60 KWh en el llano (más barato que el anterior) y 120 KWh en el valle -el más barato y que no sólo va de las 0 a las 8 horas de los días laborables, sino que cubre también todo el fin de semana y los festivos-, y tuviera 4,4 KW para los dos periodos de potencia que hay ahora, le costaría 54,50 euros.



Es decir le costaría 6,15 euros más en los primeros 13 días de junio que en el mismo periodo de mayo, un 12,7 % más, aunque todas esas cantidades se pueden ver modificadas por que el consumidor concentre más consumo en horas valle que en punta y que opte, como permite desde el 1 de junio el nuevo sistema tarifario, tener una potencia en hora punta y otra en valle.



Si esa comparación, se hace con respecto a esos trece primeros días de junio de 2020, en parte del cual se estuvo todavía bajo estado de alarma, el recibo sería un 35,64 % superior. En la subida de la luz está influyendo, además de la del precio del gas, la de los precios de los derechos de emisión de CO2, que en lo que va de junio han alcanzado una cotización media de 51,78 euros, por encima de los 33,43 euros a que estaban en enero de este año y de los 23,33 euros de media de todo el mes de junio de 2020.