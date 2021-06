Exigen a Page que salga públicamente para pedir la dimisión de la Ministra comunista de Derechos Sociales por plantear que Puigdemont pueda volver a España sin ser detenido

viernes 11 de junio de 2021

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha recordado a Page que a España “se la defiende con hechos” y que “hoy más que nunca” estamos “llenos de razones” para defender la Justicia y la Constitución Española y para oponernos a los indultos.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha indicado que “el PP-CLM no sabe a qué espera Page para salir a pedir la dimisión de la ministra comunista de Derechos Sociales, Ione Belarra, por plantear que Puigdemont pueda volver a nuestro país sin ser detenido.



“Con declaraciones como esta, hoy los españoles tenemos más razones que nunca para protestar en contra la deriva a la que nos están llevando los Gobiernos socialistas”.



En este sentido, ha lamentado que el planteamiento de Sánchez ha “abierto la puerta” para ser indulgente con un prófugo de la justicia, y mientras tanto, Page se mantiene callado frente a lo que está sucediendo en nuestro país.



De esta manera, ha recordado que Page, hace unas semanas, salió en medios nacionales para “oponerse de boquilla” en contra de los indultos de Sánchez a los golpistas, pero cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo en Castilla-La Mancha “ha demostrado que lo que hace es vetar y prohibir al PP que en estas Cortes se pueda votar en contra de los indultos”.



Así mismo, ha advertido que hoy está en riesgo el Estado de Derecho, la convivencia, y la unidad del país, y, por ello, “los que creemos en la Democracia y en la Constitución Española debemos salir a la calle para defender a España”.



“A España se la defiende con hechos y demostrando que realmente se la quiere defender, y no se la defiende solo poniendo el himno nacional al finalizar un acto institucional”.



Además de esto, ha destacado que a España se la defiende exigiendo a Sánchez que rompa con los independentistas y posicionándose en contra de ciertas declaraciones que tanto daño están haciendo a nuestro país”.



También, ha recalcado que “a España se la defiende escuchando el sentir mayoritario de los españoles que no quieren que se concedan indultos a los golpistas que están en la cárcel por saltarse la ley”.



Para Agudo “a España se la defiende tal y como está haciendo el PP en todo el país, y como está haciendo el presidente del PP-CLM, Paco Núñez en Castilla-La Mancha, con la campaña de “Indultos NO, Justicia Sí” recogiendo el “sentir mayoritario de los castellano-manchegos mediante firmas en las que dicen claramente que están en contra de los indultos de Sánchez a los independentistas”.



A España se la defiende también en el Parlamento Regional



Por otra parte, Agudo ha asegurado que a España “se la defiende también en el Parlamento Regional” debatiendo y votando en contra de los indultos, tal y como ha ocurrido en las Cortes de Castilla y León donde el PSOE ha demostrado “su bajeza política” votando a favor de ellos, o en el Parlamento Andaluz donde los socialistas han demostrado “su cara” a favor de los independentistas.



Frente a ello, -en estas Cortes Regionales-, Page ha dado la orden para que el PP no pueda traer ningún debate sobre este asunto y para que de esta manera los diputados se puedan mostrar “en contra” de los indultos.



Más de 100 mesas instaladas del PP-CLM en contra de los indultos por toda la región



Agudo ha destacado que el PP-CLM ha instalado más de 100 mesas en la calle – por toda la región-, para pedir a los castellano-manchegos que firmen en contra de las pretensiones de los independentistas, “y llevamos más de 5.000 firmas recogidas durante estos primeros días” más las ya firmadas en la plataforma on line.



Además, ha apuntado que también “lo haremos” el próximo domingo en la calle, con la sociedad civil española, en defensa de la igualdad, de la concordia, de la convivencia, del Estado de Derecho y de la Constitución Española.



Por último, ha recordado que, si Sánchez “quiere ser útil”, rectifique y rompa con los independentistas. Y “si Page quiere pintar algo en esta tierra” que lo demuestre “con responsabilidad” permitiendo que este Parlamento Regional se pueda posicionar en contra de los indultos”.