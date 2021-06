Preguntan a los socialistas de Castilla La Mancha si “ven normal que se proponga a los ciudadanos poner la lavadora a las 3 de la mañana”

jueves 10 de junio de 2021

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, María Roldán, ha reclamado al PSOE de Page que se posicione en contra de los periodos de discriminación horaria de la nueva tarifa eléctrica por el impacto negativo que producirá la subida de precios a los consumidores y usuarios acogidos a la discriminación horaria del modelo anterior.



Así lo ha afirmado durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, donde ha señalado que el PP-CLM reclama la bajada del coste del recibo de la luz, la simplificación del recibo de la luz para facilitar su comprensión, la puesta en marcha de inmediato de una campaña de información a los consumidores y suprimir el gravamen del impuesto sobre la producción de electricidad.



“Los diputados socialistas tienen que decidir con su voto si rechazan el fuerte impacto que la nueva discriminación horaria tendrá sobre los usos y costumbres tradicionales en los horarios de las tareas domésticas que suponen consumo energético”, ha añadido Roldán, al tiempo que ha preguntado al PSOE de Page si “ve normal que se proponga a los ciudadanos poner la lavadora a las 3 de la mañana”.



La parlamentaria ‘popular’ ha incidido en que el precio de la luz “se ha disparado hasta máximos inasumibles”, una subida “para todos” por culpa del Gobierno de izquierdas “más radical que nunca antes había tenido este país” que está proponiendo periodos de discriminación horaria de una nueva tarifa eléctrica con horarios “imposibles de llevar a cabo”.



Los gobiernos, según ha recordado Roldán, están “para dar soluciones y más en los momentos difíciles” y no para “hacer demagogia como hace el PSOE”, que cuando está en la oposición “se rasga las vestiduras y cuando gobiernan, la tarifa de la luz se dispara y si la gente no la puede pagar, se encojen de hombros y, además, despilfarran el dinero público” con el gobierno “más caro de la historia de nuestro país, con 23 ministros, que no caben ni en el hemiciclo del Congreso”.



La diputada del PP-CLM ha criticado que desde que la izquierda llegó al Gobierno de España “el atraco a las clases medias ha alcanzado límites antes inimaginables” con una “subida masiva de impuestos, el diésel, el butano, los seguros, las matriculaciones, las compras por internet, las bebidas azucaradas o los peajes”.



Sobre la subida del precio de la luz, Roldán ha incidido en que el precio medio que pagaron los españoles el watio/hora en el mes de enero es el doble del precio medio anual que pagaron en 2019.



Así, la diputada regional ha señalado que en España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de la electricidad y del mercado y, el resto, se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política y a los impuestos. “La factura de la luz es utilizada como una plataforma para recaudar todo tipo de impuestos, peajes y cánones”, ha añadido.



El Gobierno de España tiene una responsabilidad directa en más de la mitad de su importe por lo que “las decisiones que ustedes toman son directamente responsables de encarecer o aligerar la factura de la luz que pagan millones de españoles”. Por ello, ha calificado como “inaceptable” que el Ejecutivo central sea “incapaz de reaccionar cuando hay repuntes del precio de la energía que ponen en riesgo el bienestar de millones de españoles vulnerables, demostrando su nula sensibilidad social”.



Por esto, Roldán ha afirmado que es “necesario y urgente” acometer una reforma regulatoria del sistema eléctrico que permita mitigar el consecuente impacto en la factura de todos los consumidores, siempre garantizando la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico y garantizando la seguridad del suministro.



“La defensa de los consumidores, de las pymes y de las familias vulnerables se demuestra con propuestas y tomando decisiones y, aquí, no se ha hecho”, ha insistido, al tiempo que ha dicho que la mayor evidencia de que las cosas “no se han hecho bien” es la “tremenda factura que llega todos los meses a los hogares y empresas de nuestro país y que soportan todos los meses los de siempre”.