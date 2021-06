“Lo último que tiene que hacer alguien que pretende desbloquear un conflicto es echar leña al fuego”, ha dicho Paco de la Rosa, al conocer las declaraciones de José Luis Escudero

jueves 10 de junio de 2021 , 19:42h

El secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, considera “muy graves” y un despropósito las declaraciones vertidas hoy jueves por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, en relación al conflicto laboral en Geacam. Escudero ha llegado a decir que la huelga programada a partir del 24 de junio es una falta de respeto a la ciudadanía, y que hay personas en el conflicto que “utilizan al grueso de la plantilla para defender otras cuestiones”.



“Es evidente que el consejero no ha entendido absolutamente nada, cuando alguien pretende desbloquear un conflicto lo último que tiene que hacer es echar leña al fuego, y menos cuestionar la honorabilidad de un colectivo que hace un trabajo tan importante como el que hace Geacam”, ha dicho Paco de la Rosa, que de nuevo ha reiterado el respaldo de toda la organización a las reivindicaciones de la plantilla de Geacam.



“Los trabajadores de Geacam se juegan la vida en un trabajo que han elegido y hacen a gusto, han demostrado ser un ejemplo de entrega y dedicación para la ciudadanía, es injusto e irresponsable que ahora quieran enfrentarlos a la ciudadanía”, ha asegurado De la Rosa.



El secretario general ha pedido al consejero y a la dirección de Geacam que asuman su responsabilidad para esta negociación: “Recuerdo al señor consejero que este convenio lleva nueve años sin firmarse, de los cuales seis han sido bajo el Gobierno del Partido Socialista. La voluntad de CCOO y de la plantilla de Geacam ha sido siempre la de llegar a un acuerdo, pero no es de recibo que se ponga a los trabajadores y trabajadoras a los pies de los caballos por el mero hecho de movilizarse”.



La plantilla de Geacam ha reclamado todo este tiempo “dignidad, y no recortes, porque una empresa como esta debe ser rentable desde un punto de vida social, que lo es, y rentable desde un punto de vista medioambiental, que lo es y mucho”. Hace falta entender “que Geacam es una empresa pública que presta un servicio público, que produce mucha más rentabilidad de la que cuesta, sin lugar a dudas”, ha concluido el secretario general de CCOO CLM, que reprocha también al consejero y a la dirección de Geacam que hayan querido usar “torticeramente” las declaraciones hechas desde el sindicato esta mañana en Guadalajara en rueda de prensa, y ataquen otra vez así al personal de Geacam que se moviliza contra los recortes y la reducción de plantilla.



De la Rosa ha reiterado sus palabras de esta mañana para que el consejero y todos los miembros del Gobierno regional lo tengan claro: “Las quejas de la plantilla de Geacam deben ser escuchadas, si están en la calle protestando es porque llevan muchos años olvidados”.