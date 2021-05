El 93% de las 300 personas que integran la plantilla de la empresa pública GEACAM en Guadalajara secunda la HUELGA

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 24 de mayo de 2021 , 20:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Las huelgas convocadas por CCOO y UGT esta semana en Geacam han arrancado hoy en la provincia de Guadalajara con un seguimiento prácticamente unánime. El 93% de las 300 personas que integran la plantilla de la empresa pública en la provincia está secundando el paro, que se desarrolla sin incidentes.



Entre la plantilla de prevención y extinción de incendios, sólo han acudido a trabajar 19 de las 250 personas que integran el operativo de bomberos forestales en la provincia. Todos los retenes permanecen sin actividad laboral, salvo los servicios mínimos decretados por la consejería de Desarrollo Sostenible: dos camiones autobomba, atendido cada uno por tres bomberos forestales; y otros seis bomberos forestales distribuidos de dos en dos en tres patrullas de vigilancia.



El seguimiento de la huelga también masivo en el colectivo de trabajadores/as con los que cuenta Geacam en la provincia de Guadalajara en Asistencias técnicas, Administración y Centros de interpretación.



Buena parte de los huelguistas y numerosos eventuales de Geacam se han concentrado a las once de la mañana en Guadalajara capital, ante la delegación provincial de Presidencia y Administraciones Públicas de la JCCM, donde han demandado “más plantilla y menos mentiras” y han exigido una vez más la dimisión del gerente de Geacam y del equipo directivo de la consejería de Desarrollo Sostenible



Durante la concentración, los responsables de las secciones sindicales de CCOO y UGT en Geacam han instado a la dirección de la empresa y a la consejería de Desarrollo sostenible a “tomar nota del éxito de esta primera jornada de huelga y dar respuesta de una vez a las reivindicaciones de la plantilla para resolver cuanto antes el conflicto.”



“Hoy se ha expresado con claridad el malestar de los trabajadores y las trabajadoras ante el maltrato y los recortes que vienen sufriendo desde hace años y que el actual Gobierno no hace más que agravar y recrudecer”, subrayó Iñaki Blanco, delegado sindical de CCOO-Geacam en Guadalajara.



“Instamos una vez más a la dirección de la empresa y a la Consejería de Desarrollo Sostenible a dar respuesta a las reivindicaciones de la plantilla para poder poner fin al conflicto cuanto antes; antes de que se inicie la campaña de extinción de incendios”, demando Iñaki Blanco, delegado sindical de CCOO-Geacam en Guadalajara.



“Tenemos esta semana otras dos jornadas de huelga, el miércoles en Albacete y Ciudad Real y el viernes en Cuenca y Toledo, luego entramos en el periodo álgido de incendios. Y no podemos afrontar el verano con esta situación, con la plantilla mermada, quemada e indignada. El gerente y el consejero saben que hay motivos de sobra para la huelga; está en su mano revertir el conflicto” reclamó Blanco.



“La Consejería de Desarrollo Sostenible quiere tener temporeros del fuego, trabajadores a la carta para cuando surja un incendio, con el riesgo que eso representa tanto para la seguridad de la plantilla como para el medio natural”, denunció por su parte Rosario Madrigal, coordinadora de la sección sindical de UGT en GEACAM.



“Esta consejería es la consejería de los recortes y la que los ejecuta es Geacam. Mantienen 253 vacantes sin cubrir en el operativo de incendios, solo ofrecen ocuparlas con contratos eventuales y precarios cuando debieran ser plazas fijas a 12 meses”



“Si en 2019 había 155 medios de extinción, el próximo 1 de junio la campaña de extinción se iniciará con tan solo 45 medios. Y quieren que volvamos al modelo de trabajo y de gestión que había en 2005, cuando fallecieron 11 agentes forestales en Guadalajara”



“Estos recortes no hacen otra cosa que poner en riesgo tanto a los trabajadores y trabajadoras de GEACAM como al propio medio natural”, advirtió Madrigal



La representante de UGT también cuestionó que “un gobierno que se dice progresista mantenga caducado desde hace ocho años el convenio colectivo de esta empresa pública” y denunció que el consejero de Desarrollo Sostenible “miente cuando dice que se ha aumentado en 90 millones el presupuesto para la próxima campaña. En realidad, van a destinar cero euros a GEACAM”.