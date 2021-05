AIKE pide actividad en el Mercado de Abastos de Guadalajara y la licitación de los puestos y espacios vacíos

AIKE que ya retirara una moción sobre el mismo tema a petición del concejal de Consumo y Turismo, vuelve a insistir sobre la necesidad de que el Mercado empiece a funcionar, recordando que dos años después de su remodelación no hay avances en la gestión por parte del equipo de Gobierno actual

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 18 de mayo de 2021 , 13:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“No solo no se han licitado los cuatro puestos que pedíamos, sino que ahora tenemos uno más que hace más evidente el abandono en cuanto a gestión que sufre el Mercado de Abastos”, afirma Susana Martínez, presidenta de Aike. Por su parte Jorge Riendas, portavoz en el Ayuntamiento de la formación municipalista ha explicado los puntos de acuerdo a los que se quiere llegar.



Entre sus propuestas piden ordenar el inicio del expediente de licitación de la concesión demanial de los cinco puestos actualmente vacíos en la planta semisótano tras la reforma acometida hace dos años, desde la cual, afirma Martínez “tenemos un edificio completamente reformado abandonado a su suerte, donde el equipo de Gobierno actual no ha avanzado nada en estos dos años que llevan al frente de la gestión de la ciudad”.



Proponen dar uso a la planta baja del Mercado de Abastos, ampliando la oferta de productos para que las vecinas y vecinos puedan realizar una compra completa, producto no perecedero, producto de comarca y proximidad, bajo criterios de economía circular y consumo responsable. Así como devolver la actividad del Mercadillo al menos uno de los días en este entorno y promover así el movimiento en la zona.



Desde Aike piden habilitar la campa o plaza interior del recinto del Mercado de Abastos como aparcamiento para los usuarios en los días ordinarios, con la posibilidad de utilización de dicho espacio para la celebración de eventos puntuales. Para generar esta actividad tan necesaria para dinamizar el casco, proponen la creación de un puesto municipal para coordinar las relaciones entre el Ayuntamiento y los concesionarios, así como planificar, organizar y promover acciones de dinamización del Mercado de Abastos: ferias, exposiciones, eventos, conciertos, actuaciones, mercados de la tierra, etc.



A modo de adaptación a los nuevos tiempos y las costumbres que se instauran debido a la evolución de las necesidades de la ciudadanía, desde Aike proponen crear un servicio de recogida de pedidos en las inmediaciones del Mercado, con la posibilidad de estacionar el tiempo necesario para la recogida del pedido sin coste alguno en la vía pública, un “aparca y recoge” de cercanía.



Por último y para utilizar el total de la instalación del Mercado, Martínez y Riendas explican la necesidad de llenar de actividad la primera del Mercado con cuantos usos puedan ser interesantes para la dinamización del espacio y su entorno, llenando de contenido un espacio en vez de abocarlo a una gestión privada a través de concesiones infinitas, como ya está sucediendo con otras instalaciones municipales.