Agudo: "Page toma por tontos a los castellano-manchegos al `retorcer´ datos para conseguir un titular bonito que dista mucho con la realidad de esta tierra"

lunes 10 de mayo de 2021 , 12:37h

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha denunciado hoy que Page “toma por tontos a los castellano-manchegos” al “retorcer” los datos de constitución de empresas en nuestra región para conseguir “un titular bonito” que “nada tiene que ver con la realidad que vive esta tierra”.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha lamentado que, hoy de nuevo, Page ha hecho “trampas” con “titulares engañosos” al intentar ocultar datos sobre la creación de empresas en Castilla-La Mancha.



De esta manera, ha advertido que Page “compara las cifras de creación de empresas del año 2021 con las que se constituyeron en el año 2020” cuando estábamos confinados en plena pandemia en nuestras casas, incluidos aquellos que tenían que registrar estos datos.



Por ello, ha lamentado que Page “vuelva a intentar tomar el pelo a los ciudadanos” como si los castellano-manchegos no supieran interpretar los datos que ofrece el Gobierno regional.



Agudo ha detallado que, evidentemente, los datos de constitución de empresas del mes de abril de 2021 “son mejores” que los del año anterior, ya que estábamos “encerrados por imposición del Gobierno de España”.



Así, ha recordado que, “lo que tenía que haber hecho Page”- pero el titular no sería tan bonito-, es haber comparado la constitución de empresas del mes pasado con la creación de empresas del mes de abril del año 2019 cuando se “trabajaba con normalidad”.



La secretaria general del PP-CLM ha asegurado que, mientras Castilla-La Mancha “siempre encabeza la lista de los peores datos de toda España”, en el resto de comunidades ha habido una variación positiva respecto al año pasado.



En este sentido, ha explicado que nuestra región ha tenido una variación negativa, ya que en el año 2021 se han constituido un 6,8 por ciento menos de empresas respecto al año 2019.



Sin embargo, -ha continuado-, sí que hubo una variación positiva en el conjunto de España donde se creó un 5,8 por ciento de empresas más en comparación con 2019.



Además de esto, ha valorado que la Comunidad de Madrid “vuelve a liderar los mejores datos de creación de empresas” en comparación con 2019, ya que se ha constituido un 10,7 por ciento; 229 empresas en el mes de abril de 2021 respecto al año 19.



Agudo ha señalado que en Madrid ocurre esto porque los ciudadanos pagan menos impuestos, todo lo contrario que en Castilla-La Mancha.



Así, ha recordado que el pasado jueves, en el pleno de las Cortes Regionales, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, trajo una propuesta “muy positiva” para el “bolsillo de los castellano-manchegos” con una importante bajada de impuestos y del IRPF.



Sin embargo, ha lamentado, “Page votó en contra de esta propuesta tan positiva para nuestra región”, ya que, ha sido él mismo el que ha liderado la medida de subir los impuestos a todos los españoles para que Sánchez aprueba una Ley de Armonización Fiscal, más conocida como “atraco fiscal” para el bolsillo de todos los ciudadanos.



Frente a Page y su política de subida de impuestos, la alternativa de libertad de Paco Núñez



Por otra parte, Agudo ha insistido en que, frente a Page y su política de subida de impuestos, está la alternativa de “libertad” que representa el PP de Paco Núñez que propone bajar los impuestos para que la gente pague menos y gaste su dinero “en lo que quiera”.



Así, ha advertido que “por mucho que Page intente confundir a los ciudadanos maquillando las cifras”, la realidad es que nuestra región “siempre está a la cola” en comparación con otras comunidades, siendo el “mayor responsable” del freno de creación de empresas en Castilla-La Mancha.



Además de esto, ha asegurado que, tras el fin del Estado de Alarma, Page nos ha pedido prudencia “desde Roma y sin mascarilla”, algo que no hizo cuando estaba de vacaciones en Canarias.



Por todo lo anterior, ha valorado el gran trabajo que ha venido realizando el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, durante toda la pandemia, ya que ha estado “desde el minuto uno” al lado de los sectores que más lo han necesitado y a los que Page ha “prohibido trabajar” como son los hosteleros, el mundo del deporte y la cultura.