Exigen a Page que “se dedique a vacunar más y a gestionar” y a hacer “menos publicidad engañosa”

martes 04 de mayo de 2021 , 13:02h

El portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha dejado hoy en evidencia a Page después de que ayer “presumiera” de que ya estaba vacunada casi la mitad de la población, a pesar de que la realidad es, -según los datos ofrecidos por el ministerio-, que la pauta completa de vacunados solo alcanza el 11 por ciento.



Así se ha pronunciado Cañizares, en rueda de prensa, donde ha reprochado a Page su “dinámica de desconcierto” a la población en un momento “tan complicado para nuestra tierra”. “No puede ser que los datos que ofrece todos los días el Gobierno regional sean inciertos y engañosos mintiendo descaradamente a los ciudadanos”.



En este sentido, ha asegurado que este tipo de actitudes solo se entiende “salvo el sentimiento de culpa que tiene Page y su gobierno ante la nefasta gestión sanitaria realizada durante la pandemia”.



Además, Cañizares se ha referido a las declaraciones de Fernando Mora, hace unos días, en las que afirmaba que el 40 por ciento de la población estaría vacunada a finales del mes de abril. Sin embargo, la realidad es que los vacunados con las dos dosis o con una unidosis no alcanza el 11 por ciento, mientras que los vacunados parcialmente no llegan al 30 por ciento.



Por ello, el portavoz del PP-CLM no entiende por qué Page “intenta engañar a los ciudadanos con datos falsos que están generando expectativas erróneas a los ciudadanos, y le ha pedido más responsabilidad y seriedad con las cifras que ofrece sobre el estado de vacunación.



Exige a Page que se dedique a vacunar y no a hacer publicidad engañosa



Por ello, Cañizares ha exigido al Gobierno de Page que “se dedique a vacunar más, a gestionar y a mejorar la vida de los castellano-manchegos” y no a “hacer publicidad engañosa” sobre la vacunación porque “puede generar efectos perversos en los ciudadanos y creerse las mentiras de Page”.



Así, ha lamentado que “la falta de credibilidad de las instituciones” empieza por este tipo de cosas, con datos inciertos generando incertidumbre a la población y con manifestaciones “grandilocuentes” de Page que “se pone delante de un micrófono” y dice que “va por delante de todo el mundo” aunque todos sabemos en Castilla-La Mancha que no es verdad.



Por ello, le ha pedido prudencia y sentido común porque “aún nos queda mucho camino por recorrer”:



Que CLM no se convierta en un juego entre Sánchez y Page para ver quien pega el “golpe más gordo a las económicas de los ciudadanos”



Por otra parte, Cañizares ha pedido que Castilla-La Mancha no se convierta en un juego “entre Sánchez y Page” para ver quien le pega “el golpe más gordo” a las economías de los ciudadanos”.



Así se ha expresado el dirigente popular tras la propuesta de Page de crear “una Ley de atraco fiscal” que pretende hacer desde el Gobierno de España y “alentada por él mismo” para equiparar todos los impuestos de todas las regiones de España a los más altos, lo que supondría para Castilla-La Mancha “un golpe terrible” para nuestro desarrollo económico y creación de empleo y riqueza.



Ejemplo de ello, es el plan remitido a Bruselas por parte del Gobierno de Sánchez de medidas fiscales que “va a suponer un golpazo terrible” en las economías familiares de nuestra región, ya que somos una región de “rentas medias y bajas” y que van a verse afectados de manera tremenda.



Además, ha recordado que eliminar la tributación conjunta supondrá un “palo extraordinario” para muchas familias, y nuestra región sería uno de los territorios más afectados del país.



Por todo lo anterior, ha advertido que el PP será “totalmente intransigente” con este tipo de cuestiones y que daremos la batalla política en las Cortes regionales y en el resto de instituciones para que no se suban los impuestos a los ciudadanos.