Guarinos afirma que Page no puede atribuirse el fin del “encierro perimetral” de Castilla-La Mancha cuando sabe que es consecuencia de la finalización del Estado de Alarma

lunes 03 de mayo de 2021 , 18:21h

La vicepresidenta de las Cortes Regionales, Ana Guarinos, ha criticado que Page venda en fin del “cierre perimetral”, la “apertura perimetral” de Castilla-La Mancha como una iniciativa propia, cuando sabe que está provocada por el fin del estado de alarma.



Así se ha pronunciado Guarinos tras las declaraciones del presidente de la Junta en las que se ha referido al levantamiento del cierre perimetral de la región el próximo 9 de mayo, día que finaliza el prolongado estado de alarma impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.



La vicepresidenta de la cámara regional ha lamentado que Page quiera colgarse una medalla que no le corresponde, máxime cuando él mismo abogaba recientemente por alargar el estado de alarma un mes más. Igualmente se ha preguntado por qué intenta seguir mostrando un afán desmedido por mentir a los vecinos de la región, por ocultar la verdad y por intentar seguir blanqueando una imagen dañada durante la pandemia por sus constantes insultos, menosprecios, falta de respeto y de escucha a todo y a todos los castellano-manchegos.



De esta forma, la también diputada regional de los populares ha pedido a Page que, igual que va a olvidar el cierre perimetral gracias al final del estado de alarma, olvide también los cierres indiscriminados a la hostelería, la cultura o el deporte que se han ido sucediendo bajo sus órdenes en diferentes puntos de la región y que todavía ocurren en localidades como es el caso de Valdepeñas.



Guarinos ha insistido en el modelo de política que representa Page y el PSOE, el modelo de cierre, de prohibir trabajar, de no ayudar a los sectores más afectados por la crisis económica y social provocada por la COVID y el modelo de no escuchar ni atender a la sociedad civil regional es el que ha asfixiado a cientos de empresas y a miles de familias de Castilla-La Mancha, a diferencia de lo que ha ocurrido y ocurre en la vecina comunidad de Madrid donde se respira Libertad y no prohibiciones y restricciones permanentes que no permiten ni siquiera poder trabajar, como es el caso de nuestra región.



Por todo esto, la vicepresidenta de las Cortes ha exigido a Page que, por una vez desde marzo de 2020, tome las riendas del gobierno, asuma las responsabilidades propias de su cargo y abandone su obsesión por los “titulares” de prensa y por blanquear su propia imagen.