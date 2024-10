Guarinos rechaza la intervención “decepcionante y autocomplaciente” de Page, “sin anuncios” para Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 16 de octubre de 2024 , 07:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha tachado de “decepcionante, repetitiva, triunfalista y autocomplaciente” la intervención del presidente regional, Emiliano García-Page, en el Debate sobre el Estado de la Región, una cita “sin compromisos” para la capital alcarreña y en la que se han escuchado “los mismos anuncios” que en años precedentes.



En rueda de prensa, ha apuntado que las palabras del presidente son triunfalistas porque “cuando uno preside una región, no solo tiene que realizar propuestas y anuncios, sino también hacer autocrítica y pedir perdón por los errores cometidos”.



A su juicio, “García-Page se ha propuesto no cumplir sus compromisos con Guadalajara”. A esto ha sumado el anuncio de que la Ciudad del Cine se irá finalmente a Toledo y no a Guadalajara. “Está mintiendo. Guadalajara no dijo que no, dijo que no en el Fuerte de San Francisco”, ha matizado.



Este proyecto “se ha venido a Toledo” donde “no hay ningún Fuerte de San Francisco”, lo que a su juicio demuestra que el gobierno regional “mintió” al respecto de que era ese emplazamiento su única alternativa.



Ha recordado igualmente que el Gobierno autonómico mantenía una deuda con el entorno del Fuerte, que tenía que cumplir “por convenio y por sentencia judicial”.



“Es triste que no se hayan valorado alternativas —en Guadalajara—. ¿Ya lo tenían adjudicado antes de que saliera a licitación?”, se ha preguntado, sugiriendo que el proyecto ya estaba adjudicado antes de hacerse pública la licitación.