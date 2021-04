Carnicero: “Rojo destinará solo el 30% de 3 millones de euros a ayudar a los sectores afectados por el Covid-19”

jueves 29 de abril de 2021 , 18:37h

Mañana se debatirá en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Guadalajara la mayor modificación de crédito de este año “que el alcalde Alberto Rojo no ha explicado ni informado pormenorizadamente a la ciudadanía”.



El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha manifestado hoy en rueda de prensa “el carácter” de esta operación económica de la que Rojo poco más ha dicho a parte de que “irá destinada a no dejar a nadie atrás” y que viene originada por el resultado presupuestario del año 2020 donde “ya avisamos que faltaban partidas de mantenimiento y gastos ordinario”. Pues bien, “ahora utiliza este dinero que debería ir destinado a la lucha contra al Covid, a paliar la mala ejecución presupuestaria”.



Desde el Grupo Popular ya se anunció que “en el año de la pandemia al gobierno municipal le habían sobrado 4 millones de euros sumando un remanente de tesorería de 9 millones de euros”. Ahora, Rojo ha decidido dar destino a casi 3 millones de euros en una modificación de crédito que “ha tratado de ocultar” a la opinión pública porque “lo que demuestra es que el dinero que debería ir destinado a paliar los efectos de la crisis del Covid-19, se va a dedicar en su mayor parte a otros gastos olvidándose de quienes peor lo están pasando”.



Así, el portavoz del Grupo Popular ha detallado que “el 50% de esta modificación de crédito -1,5 millones de euros- se destina a licitar contratos externos para prestaciones de servicios: plan de movilidad, Plan de Ordenación Municipal o incluso el Plan del Casco Histórico, del que llevan hablando semanas y ahora se dan cuenta de que tienen que contratar una asistencia, y para el Plan de Empleo de la Junta” del que se ha demostrado por parte del Tribunal de Cuentas que tan solo genera un 6% de inserción laboral”. El resto, un 11% va a inversiones, casi un 20% a servicios sociales y ayudas por el Covid; mientras que un 19% es para mantenimiento y gastos diversos.



Propuestas del Grupo Popular para luchar contra el Covid-19.-



“Nosotros creíamos que era el momento idóneo para que el Ayuntamiento fuese motor de actividad económica y para incrementar la inversión pública y ayudar al tejido económico y empresarial de Guadalajara con arreglo de determinadas calles como Fernández Iparraguirre, avenida de Castilla, avenida de Eduardo Guitián o de Francia, que además generaría un buen número de puestos de trabajo; líneas especiales de subvenciones de bonificaciones a la contratación y al mantenimiento de empleo de empresas de Guadalajara o que se acordase a través de líneas especiales ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad”, ha recordado Jaime Carnicero tal y como propuso el Grupo Popular para el destino de parte del remanente.



Pero “Alberto Rojo se comporta más como un delegado de la Junta que como un alcalde de la ciudad; cuando un alcalde llega a someter a votación una modificación de crédito en plena pandemia y de esta modificación prácticamente el 70% va para otros conceptos, sinceramente deja mucho que desear”, ha apuntado Carnicero quien ha añadido que “prefiere gastarse 160.000 euros en poner las farolas fernandinas, mientras que para las empresas del sector turístico destina 75.000 euros; para las empresas que peor lo están pasando 75.000 euros, para su campaña de imagen y autobombo 160.000 euros”.



“Esto demuestra, una vez más, que el señor Rojo no tiene ni proyecto ni iniciativa y lo más lamentable: que no tiene capacidad para gestionar un administración local como el Ayuntamiento de Guadalajara”, ha finalizado.