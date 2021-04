El PP de Torrejón afirma que al PSOE “le importa muy poco Torrejón y sus vecinos” porque en seis años han tenido tres alcaldes

jueves 29 de abril de 2021

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, José Carlos Albares, ha asegurado que al Partido Socialista le importa “muy poco Torrejón del Rey y, lo que es más importante, sus vecinos”. Albares ha recordado que en tan solo seis años han pasado tres alcaldes socialistas por el despacho del Consistorio, tres alcaldes que han salido corriendo cuando han tenido la oportunidad de hacerlo, huyendo de la realidad y de los problemas que ellos mismos han creado, “y esto demuestra la falta de compromiso de los socialistas con los vecinos y las necesidades de nuestro municipio”.



A juicio de Albares, “el PSOE se está burlando de los ciudadanos” tras el engaño “que hemos sufrido con el cierre del colegio y el incumplimiento de la promesa de construcción de un nuevo instituto”. Estas maniobras han sido apoyadas por la anterior alcaldesa, Bárbara García, y la actual regidora, Isabel García, que hasta ayer era la responsable del área de educación y, por tanto, también cómplice “del mayor recorte de Page y del PSOE a los servicios educativos de nuestra localidad”, ha aseverado.



El portavoz popular ha criticado que la recompensa por esta acción haya sido nombrar a la ex alcaldesa, nueva consejera de Bienestar Social, “cargo que ha aceptado porque le ha importado más hacer carrera política que luchar por mejorar los servicios del municipio”, y le ha reprochado, “que en cuanto ha podido se ha ido y ha dejado hipotecadas a las generaciones de jóvenes con el cierre del colegio y el incumplimiento de los compromisos asumidos por su jefe político y ahora también de gobierno, Emiliano García-Page, en relación con la construcción de un nuevo instituto que nunca construyó”.



Albares ha dicho que la ex alcaldesa, Bárbara García, pasará a la historia de Torrejón del Rey por ser la primera que claudicó en un tema tan importante como la educación, permitiendo el cierre del primer colegio público en la provincia de Guadalajara, en uno de los 8 municipios más grandes y de mayor expansión de la provincia. Ha finalizado afirmando que “la recompensa por sus servicios y su sumisión ha sido el nombramiento como consejera de Bienestar Social”, pero los vecinos están indignados por su comportamiento y su actitud, por lo que le han pedido que haga lo que no ha hecho hasta ahora por su pueblo “luchar porque haya unos mejores servicios educativos en el municipio”, entre otras muchas necesidades, ha zanjado.