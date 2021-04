Mandayona gana a Cifuentes 2-1 con goles de David Ramos y Jesús Acebrón

REDACCION

martes 27 de abril de 2021 , 18:53h

Si el CD Mandayona gana en Trillo este sábado se proclamará campeón del Grupo 5 de Segunda Autonómica



Este domingo se jugaba un partido decisivo en Los Tobares entre el CD Mandayona y el Cifontino, si ganaba el CD Mandayona se aferraba más a la primera plaza del grupo, mientras que si lo hacía Cifuentes se quedaba a sólo un punto de la cabeza.



El partido comenzó con un emotivo minuto de silencio a causa del fallecimiento de uno de los socios del Club, su bufanda junto con un bonito ramo de flores acompañó a los jugadores del CD Mandayona en el banquillo durante el encuentro.



Tras el pitido inicial, las ocasiones claras tardaron en llegar y no fue hasta pasado el minuto 30 cuando Cifuentes gracias a una falta tuvo una buena ocasión en la portería local que sacó Txetxu con el puño. Sin embargo, cinco minutos después iba a llegar el gol de los locales gracias a David Ramos.



Rozando el minuto 45 el CD Cifontino tuvo una buena ocasión para empatar el partido, sin embargo en el último momento no supieron controlar dentro del área y el balón se marchó fuera.



En el segundo tiempo, los dos equipos comenzaron con más ganas, la primera ocasión la tuvo Jesús Acebrón para el equipo local, sin embargo en la siguiente jugada Jesús García tuvo que sacar un balón bajo los palos para que no empatara el equipo visitante.



Cinco minutos después, el árbitro pitó una falta peligrosa en el área local que Diego Alonso transformó en gol, empatando el encuentro. Pero el equipo local no se iba a rendir y conscientes de lo que estaba en juego intentaban una y otra vez acercarse al área del CD Cifontino, aunque el equipo visitante no se lo puso nada fácil.



Pero todo cambió en el minuto 36 de la segunda parte cuando el árbitro pitó una falta a favor del equipo local. Jesús Acebrón, pichichi del equipo y del grupo, colocó el balón y marcó un golazo que levantó a toda la afición del CD Mandayona. Poco tiempo le quedaba al Cifontino para responder y aunque tuvo alguna ocasión, finalmente el equipo local consiguió esta importante victoria.



El próximo partido tendrá lugar en Trillo el sábado 1 de mayo a las 16:00 horas contra el CD Atlético Guadalajara B, en el caso de que gané Mandayona a falta de una jornada se proclamará campeón del Grupo 5 de Segunda Autonómica.