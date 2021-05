Mandayona celebra su campeonato de liga ante su afición

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 11 de mayo de 2021 , 08:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Este fin de semana el CD Mandayona no se jugaba nada, ya que el sábado pasado en Trillo había conseguido ganar la liga del Grupo V de Segunda Autonómica, lo que les ofrece la posibilidad de ascender de categoría. No obstante, jugaban un partido ante Cabanillas en el que querían agradecer a los aficionados los ánimos que les habían dado durante el presente año.



El partido comenzó con el tradicional paseíllo que les hicieron los jugadores del Sporting Cabanillas B al equipo vencedor de la Liga. No obstante, nada más empezar el encuentro el Cabanillas dio el aviso que ellos habían ido al campo de Los Tobares para jugar al fútbol ya que en el minuto 2 Iñaki Aguado metió el primer tanto de la tarde.



Al equipo local le costó entrar un poco en el partido, pero en el minuto 21 el tercer capitán del equipo, Alberto Rojo, marcó un gran gol de cabeza que levantó a toda la afición. Quince minutos después era Pablo Delgado, tras un fallo del portero visitante, quien marcaba el segundo para los locales.



Parece que la fiesta del CD Mandayona había comenzado y justo antes de llegar al descanso, Alberto Rojo, marcó el tercero para el equipo local. En el descanso se estrenó el himno del CD Mandayona, un himno lleno de sentimiento, que ha realizado uno de los jugadores, Néstor Díaz, con la colaboración de otras personas del pueblo como Alejandro Casado.



En el descanso el Club también decidió agradecer a la afición y aquellas personas que han trabajado de manera desinteresada para conseguir por primera vez en la historia que el CD Mandayona pueda ascender de categoría.



El segundo tiempo comenzó con el equipo visitante enchufado y en pocos minutos consiguieron dar la vuelta al marcador y colocar el definitivo 3-4. Aunque en los últimos minutos del partido el equipo local luchó por conseguir el empate , no fue posible. Sin embargo, con el pitido final la fiesta de los jugadores comenzó en el campo para celebrar esta liga tan merecida.