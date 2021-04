El tiempo en Sigüenza para este sábado es de 3ºC de mínima y 18ºC de máxima con un 65% de nubes y una probabilidad de lluvia del 14%

Ausencia de lluvias, cielos nubosos con algún rato de sol este último sábado de abril en Guadalajara llegando el mercurio a los 20ºC

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 7ºC de mínima y 20ºC de máxima con un 62% de nubes y una probabilidad de lluvia del 41%. La velocidad del viento será de 14 km/h soplando de dirección sureste.

sábado 24 de abril de 2021 , 08:06h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, en el sureste nuboso, con probabilidad baja de lluvias débiles por la mañana, más probable algún chubasco disperso ocasionalmente tormentoso por la tarde; no se descarta que las precipitaciones sean de barro.



En el resto de la Comunidad intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas por la mañana y la nubosidad de evolución diurna por la tarde con probabilidad de chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta en el sur.



Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios; las máximas irán en descenso en La Mancha y en el sureste de la Comunidad y con cambios ligeros en el resto. Soplará viento flojo del este y sureste, más intenso en la Mancha.



Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15ºC en Albacete, 9 y 21ºC en Ciudad Real, 6 y 15ºC en Cuenca, 7 y 20ºC en Guadalajara y entre 9 y 20ºC en Toledo.



Los chubascos afectarán a gran parte de la Península el fin de semana marcado por la presencia de la borrasca ‘Lola’.-



El fin de semana estará marcado por la presencia de la borrasca ‘Lola’ en el Atlántico, que inestabilizará el tiempo y dará lugar a chubascos en la mayor parte de la Península y también en las islas Canarias de mayor relieve.



Así lo ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, quien ha detallado que ‘Lola’ se empezará a sentir este viernes por la tarde, cuando dará lugar a chubascos tormentosos, sobre todo en Galicia, que se extenderán también al resto del tercio occidental peninsular y a Canarias.



Respecto al sábado, Del Campo ha explicado que, “aunque la borrasca ‘Lola’ continuará todavía algo alejada” por el Atlántico, enviará frentes que afectarán sobre todo al oeste de la Península, con lluvias y chubascos de nuevo en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y oeste también de Andalucía.



“Estos chubascos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo. Habrá algunos chaparrones y chubascos también en el sureste y en esta zona además estarán acompañados de barro, pues los vientos asociados a ‘Lola’ arrastrarán polvo en suspensión”, ha adelantado, para después añadir que en el resto de la Península, salvo en el nordeste, habrá posibilidad de chubascos tormentosos y también habrá precipitaciones en las islas Canarias de mayor relieve.



El domingo y el lunes, con ‘Lola’ algo más cerca del país, la inestabilidad será “más acusada” y llegará lo que “clásicamente se llamaba ‘tiempo inseguro’, porque durante esas dos jornadas existirá permanentemente la posibilidad de que caigan chubascos en casi cualquier parte de la Península.



“Chubascos, por tanto, repartidos irregularmente y con ratos sin precipitación entre uno y otro”, ha recalcado, para precisar después que el domingo podrán ser localmente fuertes en puntos del centro, mitad sur e interior de Cataluña y el lunes, además de en estas zonas, también en el nordeste de Castilla y León y áreas aledañas.



El portavoz de AEMET ha indicado que, dada la naturaleza de los chubasco, “no se puede descartar alguno de intensidad fuerte”. En el resto de la Península, quizás las zonas menos afectadas por las precipitaciones sean el nordeste de Cataluña el domingo y el litoral del sureste el lunes. En Baleares puede caer algún chubasco débil y disperso, y en Canarias continuarán las precipitaciones en las islas de mayor relieve, también en forma de chubascos.



En relación con el viento, Del Campo ha puesto de manifiesto que ‘Lola’ no va a provocar “un temporal de vientos generalizado ni muy intenso”, pero ha asegurado que sí puede haber rachas fuertes o muy fuertes, superiores a los 70 y 80 kilómetros por hora, en zonas de la mitad sur, especialmente en puntos litorales y de alta montaña.



En cuanto a las temperaturas, subirán el viernes y el sábado, pero bajarán el domingo, y el lunes se recuperarán de nuevo, salvo en el Cantábrico, donde continuarán bajando. Estas temperaturas serán en general altas para la época en el área cantábrica, donde el viernes y el sábado se espera riesgo extremo de incendios en el Cantábrico oriental y norte de Navarra. Las temperaturas serán frescas en el área mediterránea.



De cara a los siguientes días, es probable que continúe la inestabilidad atmosférica el martes, de nuevo con chubascos tormentosos que podrán afectar a muchas zonas y que serán localmente fuertes, sobre todo en puntos de la mitad sur.



A partir del miércoles, aunque todavía existirá alta probabilidad de lluvias y chubascos en buena parte de la Península, serán en general más débiles y dispersos que en jornadas anteriores, aunque no se puede descartar que sean de nuevo localmente fuertes o persistentes, especialmente en puntos del norte de Aragón y de Cataluña y en zonas del oeste peninsular.



Estos días no afectarán los chubascos o lo harán de forma débil al valle del Ebro, área mediterránea y Baleares. Donde sí parece que continuarán las precipitaciones durante la segunda mitad de la semana será en Canarias. Allí, incluso los chubascos podrían ir a más y estar localmente acompañados de tormenta. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con valores en general normales o algo frescos para la época en la mayor parte del país.



Finalmente, para el fin de semana que viene, la probabilidad de precipitaciones disminuye considerablemente en la mitad sur y centro peninsular. En Canarias, se mantiene la probabilidad de precipitaciones en las islas de más relieve, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas en la segunda mitad de la semana.