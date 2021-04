Zalacaín, como España, entre el Marketing y los Fondos de inversión ¿buitres?

martes 20 de abril de 2021 , 20:15h

Tal y como hacía Jack el Destripador, vayamos por partes.



Zalacaín.- Fue el primer restaurante en España que consiguió las tres estrellas Michelín. Lo de las estrellas Michelín (conocida como la biblia roja de la gastronomía) me recuerda, hoy día, cada vez más a una moda que se extendió por nuestro país, hará unos veinticinco años, entre las empresas. El mecanismo era fácil y sencillo. La empresa en cuestión pagaba 500.000 pesetas y “conseguía” el Premio a la Mejor Empresa del año, consistente en un Diploma y un trofeo-generalmente de metacrilato-, con la consiguiente repercusión mediática en su zona de influencia o en su propio sector. Estos premios (Excelencia empresarial, Empresa del Año, Empresa revelación del año, etc) duraron…lo que duraron.



Desde que en noviembre pasado se declarara el concurso de acreedores de Zalacaín, la situación se ha convertido en un auténtico culebrón, pareciéndose cada vez más a un concurso de pujas que dejaría en ridículo al más afamado de los mercados persas.



Son los periodistas Fernando Pastor de La Información y Álvaro Zarzalejos de Vozpopuli los que nos han ido contando los detalles y pormenores de todo este embrollo jurídico y empresarial.



Por lo que parece, y nos cuentan estos dos periodistas, dos son los Grupos empresariales que han llegado a la final y uno de ellos se llevará el gato al agua.



Por un lado, el llamado Grupo Urrechu ( Manuel Marrón, Antonio Menéndez y el chef Iñigo Urrechu) parece que cuenta con el apoyo de los trabajadores y sería “el favorito”.



Por otro lado, estaría el Grupo llamado Cool Moon, encabezada por Iñaki Arrola ( fundador de Coches.net, Vitamina K y K-Fund), Eduardo Navarro (Sherpa Capital), los hermanos Arbeloa (Miogroup, el holding de marketing digital de los hermanos Arbeloa, acaba de comprar la empresa de CRM Artyco) que habría fichado al chef Dani García (varias estrellas Michelín) para aportar solidez con el “ingrediente gastronómico” a su oferta “netamente inversionista y estratégica”.



Así las cosas, es previsible que la jueza del Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid nos diga en breve quién es “el mejor postor”.



España.- Por si algún estudiante de la ESO está un poco despistado con el “ruido separatista e independentista” que sufrimos estos días, hay que dejar claro que hasta la fecha, la unidad de lo que se conoce como España data de 1492…

Dos son los aspectos, que a mi juicio, llevados a sus extremos, a sus máximos exponentes, acarrean resultados, cuando menos, inciertos y preocupantes.



El primero de ellos, es lo que se conoce como Marketing, y el segundo, los Fondos de inversión.



El Marketing, que duda cabe, cumple su función, pero no “solo” todo tiene que ser marketing, tiene que haber algo más. Como decía el sabio “la apariencia tiene que tener esencia”, y tanto en el caso de la declaración del concurso de acreedores de Zalacaín como en el actual Gobierno de España, parece ser que lo único que importa es el envoltorio. Basta contemplar cualquiera de las muy variadas y diversas “producciones de Moncloa”, para comprobar que la propaganda se ha impuesto a las verdaderas Reformas Estructurales que en la actualidad necesita España (apenas se han hecho retoques del sistema tributario que diseñó en su día -1977- el profesor Fuentes Quintana, y que la sociedad española viene reclamando recurrentemente y no es otro que un sustancial cambio en el reparto de la carga tributaria.

Sigue siendo imperativo racionalizar y coordinar el gasto autonómico, actualizando y poniendo en orden el titulo octavo de la Constitución española (De la organización territorial del Estado).

Es prioritario acabar con la actual rigidez del mercado laboral, que ha colocado a España en el furgón de cola de Europa a la hora de crear empleo.

El vigente sistema educativo es mediocre y no es útil ni para la formación integral del individuo ni para el competitivo mercado laboral.

El mercado único en España es una falacia donde empresas, ciudadanos y contribuyente sufren una hiperregulación normativa, etc, etc, etc.)



Y en cuanto a los Fondos de inversión, cuentan las lenguas malintencionadas que decir fondos de inversión…buitres, es una redundancia. Quienes no son tan sibilinos son los del sindicato CCOO, que tras la reciente presentación de un ERE del 44% de la plantilla del hotel Palace de Madrid, han mostrado su rechazo a esta medida, declarando que “el fondo de inversión Archer, propietario del Hotel, pretende despedir a estos trabajadores para sustituirlos por trabajadores externalizados que, a corto plazo, serán más baratos, como ya lo hacen, en el hotel Arts de Barcelona de la misma propiedad”.



Sea como fuere, considero que sí conviene reflexionar, cuando menos, sobre lo que me dijo el otro día el representante de un importante fondo de inversión chino : “España está barata, España no se vende…se regala”



Ahí lo dejo…