Mandayona empata a dos en el campo del Fontanar

martes 20 de abril de 2021 , 18:15h

El CD Mandayona hizo un buen partido en el campo El Palacio de Fontanar, que no supo rematar y que le costó el empate en los últimos minutos. No obstante, sigue dependiendo de sí mismo para quedar primero de grupo a falta de tres jornadas.



El partido comenzó con varias ocasiones del equipo visitante, ya el primer susto lo dio el delantero Adrián Delgado en el minuto 27 con un mano a mano con el portero, Joel Berlinches. No obstante, el gol llegó en el minuto 31 cuando el árbitro señaló un penalti claro por mano dentro del área que transformó de manera magistral Jesús Acebrón.



En la segunda parte aunque comenzó fuerte el Fontanar y tuvo una ocasión muy clara en el minuto dos tras un falló en la defensa visitante. En la siguiente jugada quien pudo marcar fue Adrían Delgado que tuvo varias ocasiones seguidas hasta que consiguió marcar en el minuto 17 tras un gran pase de cabeza de Deiny.



El partido estaba muy interesante y en el minuto 26 el CR Fontanar estuvo a punto de recortar distancias si no hubiera sido por las dos magníficas paradas que hizo el cancerbero visitante, Jorge Gardel.



Las ocasiones continuaron siendo del CD Mandayona, sin embargo en el minuto 36 y tras una falta que pegó en el larguero el equipo local comenzó a avisar de que no se iba a conformar con el resultado y que no estaba todo hecho. Y así fue, el primero gol del equipo local llegó en el minuto 90 y cuatro minutos después marcó el segundo, por lo que el partido quedo en tablas.



El próximo partido es crucial para el CD Mandayona, ya que jugará contra un rival directo el CD Cifontino el próximo domingo 25 de abril a las 17:00 horas en el campo Los Tobares.