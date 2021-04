El PP desvela con datos oficiales "la nefasta" gestión de Rojo en pandemia: "le sobran más de 4 millones de euros"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de abril de 2021 , 13:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha anunciado hoy que en el año de la pandemia, el ejercicio 2020, al Ayuntamiento de Guadalajara le han sobrado más de 4 millones de euros -en concreto 4,191,703 euros-; es decir “en el año de la pandemia, de la extrema necesidad, de la extrema urgencia, al gobierno municipal le ha sobrado más de 4 millones de euros”. Pero además, ha dicho Carnicero, “si a este superávit le sumamos el remanente de tesorería nos vamos a la friolera de más de 9,7 millones de euros que Alberto Rojo ha tenido disponible en las cuentas bancarias municipales y que o no ha sabido o no ha querido gestionar”.



El portavoz municipal ha denunciado esta situación porque desde el Grupo Popular sospechan que “Rojo no ha sabido gestionar los recursos municipales y le han sobrado más de 4 millones de euros solo y exclusivamente en un ejercicio”.



Y esto es más grave aún si echamos la vista atrás cuando Rojo ponía como excusa que no había dinero ante propuestas del Grupo Popular tan necesarias como los test masivos para los vecinos de la ciudad, que ciframos en un millón de euros, o el aumento de mascarillas para la población -unos 800.000 euros-; no quisieron invertir en necesidades y les han sobrado cuatro millones de euros.



A esto se unen “las ayudas que pedimos para los centros deportivos, para las asociaciones, o cuando pedimos que no se excluyeran a las Pymes de las ayudas al empleo, o la creación del cheque CompraXGuada de 12 euros de tal manera que pudiera bonificarse en compras superiores a 30 euros en comercios de Guadalajara”. Esto último, ha dicho Carnicero, “suponía una inversión de 1 millón de euros de las arcas municipales, y tenía una repercusión económica real de 2,5 millones de euros en el comercio de nuestra ciudad”.



“Estamos ante una situación tremendamente grave y nefasta de la gestión de Rojo, en el año más duro, más difícil, en que se tenían que haber focalizado todos los esfuerzos económicos, y a Rojo le sobra dinero, al gobierno de PSOE y Cs le sobran más de 4 millones de euros; si se hubiese tenido mayor iniciativa, un proyecto de gestión municipal, probablemente no estaríamos hablando de estos números y se habría invertido más para mayor actividad económica de Guadalajara”.



Más propuestas del Grupo Popular para beneficio de la ciudad

El portavoz del Grupo Popular, que ha estado acompañado por los concejales Verónica Renales y Armengol Engonga, ha aportado también propuestas para invertir todo ese dinero, más de 9 millones acumulado, que le ha sobrado a Alberto Rojo. Así, Jaime Carnicero ha propuesto al gobierno municipal “recuperar la idea del cheque ComprasXGuada, que además está funcionando muy bien en otros lugares; o la compra que también propusimos el año pasado de medidores para colegios y lugares de pública concurrencia -no es una inversión excesiva, 125.000 euros que dotan de seguridad y tranquilidad a las familias-”.

“Desgraciadamente el Ayuntamiento de Guadalajara no está siendo motor económico en esta crisis, por eso también le proponemos un plan ambicioso de inversiones con una operación asfalto en la avenida del Ejército, Eduardo Guitián, avenida de Francia, Fernández Iparraguirre o Pedro Sanz Vázquez; una inversión de unos 2,5 millones de euros que generarán actividad económica en nuestra ciudad dando trabajo a empresas y empleados”.



También en el área de servicios sociales, desde el Grupo Popular se ha propuesto una ayuda extraordinaria y especial para familias con vulnerabilidad para que no tengan que pagar impuestos o tasas municipales como el agua durante un año; o que las familias numerosas puedan acceder a todas las ayudas municipales, independientemente de la renta familiar, y en concreto incrementar la ayuda en las guarderías municipales del 10 al 50% y que en aquellas instalaciones de cultura y deporte tengan bonificación del 50%”.



En cuanto al empleo también, desde el Grupo Popular se considera fundamental que el Ayuntamiento articule una ayuda que apoye el empleo a personas con capacidades diferentes con el 50% del salario de bonificación para la empresa al menos durante este año 2021. En cuanto a los ERTES, “proponemos que los trabajadores en esta situación tengan una ayuda complementaria del 25% de su salario de tal manera que no tengan tanto perjuicio económico”.



Por último, y no menos importante, ha dicho Jaime Carnicero, “la hostelería y el comercio tiene que ser una prioridad y su dinamización por parte del Ayuntamiento es fundamental, y en este sentido seguimos viendo que el casco histórico para este equipo de gobierno está olvidado, ahí tenemos el Mercado de Abastos, con serio peligro de perder los fondos europeos, la plaza de Don Pedro, Plaza del Jardinillo… espacios idóneos donde proponemos una línea de 400.000 euros para actividades de dinamización en el casco histórico como teatro, música, etc”.



De esta forma, ha finalizado Carnicero, desde el Grupo Popular “continuamos realizando una oposición constructiva, dando ideas y proyectos a un alcalde que en dos años ha demostrado que antes de contar el plan ha contado las excusas”.