El Ayuntamiento de Guadalajara finalizó 2020 con un superávit de 4 millones de euros y una ejecución en gasto social y empleo superior al 90 por cien

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de abril de 2021 , 17:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En un 2020 completamente atípico por una pandemia histórica, el Ayuntamiento de Guadalajara cerró el ejercicio en situación de estabilidad, después de haber hecho efectiva la integración de los dos patronatos saneados y de haber llevado a cabo la mayor movilización de recursos de la historia a consecuencia de la crisis de la covid19.



Es la principal conclusión que se extrae del análisis de la liquidación presupuestaria llevado a cabo este martes por la concejala de Hacienda, Lucía de Luz, y por la Intervención municipal en sus informes, que cifran el superávit global en 4.191.703,66 euros y el remanente de tesorería en 9.744.906,40 euros, que suponen lo considerado como “la hucha” del Ayuntamiento.

“Tenemos una Hacienda fuerte y saneada después de haber llevado a cabo la mayor movilización de recursos de la historia, con un volumen total de ayudas concedidas en 2020 cercanas a los 3 millones de euros”, aseguraba de Luz, al tiempo que confirmaba que “el Ayuntamiento utilizará el remanente para reactivar la economía y seguir ayudando a las personas gracias a la supresión para 2021 de la regla de gasto del Gobierno de España.



Es precisamente en el aspecto social donde Lucía de Luz ha puesto el acento para remarcar que “el Ayuntamiento ha sido moderado en el gasto en lo no imprescindible mientras los corsés presupuestarios seguían vigentes, pero no ha ahorrado donde no se podía ni se quería ahorrar que es en ayudar a las personas”.



Por eso, y como anticipo al resultado de la ejecución presupuestaria, de Luz ha informado de que el consistorio capitalino ha ejecutado en cerca de un 95 por cien las partidas relacionadas con el gasto social y asistencial y en un 90 por cien todo lo relacionados con las políticas de empleo en la ciudad.



“El Gobierno municipal ha sabido priorizar en un ejercicio muy complejo no solo por los gastos adicionales relacionados con la pandemia, al margen de las líneas de ayuda, sino por otras medidas de alivio como la supresión de tasas municipales o una modificación del calendario fiscal con importantes aplazamientos en el pago de impuestos. Lo fácil y cómodo hubiese sido no ejecutar presupuesto social, como en el pasado, y no solo es que hemos ejecutado, sino que hemos sido pioneros en España en la concesión de ayudas”, ha argumentado.



A pesar del “gran esfuerzo realizado” de Luz es consciente de los momentos de extrema dificultad que vive la sociedad en su conjunto y por ello ha insistido en que “el Gobierno municipal seguirá haciendo esfuerzos desde el remanente presupuestario municipal, aunque nada sea suficiente en este momento”.



Liquidación de la deuda de los patronatos previa a la integración.-



De Luz se ha referido de manera específica a “la última liquidación de los patronatos municipales”, integrados ya en el Ayuntamiento desde el pasado día 1 de enero. En Deportes, 2020 finaliza con un resultado negativo de 257.444,21 euros debido a “la interrupción de la actividad deportiva municipal sufrida por la situación de pandemia” con el consiguiente “descenso” de ingresos, la reducción presupuestaria del Ayuntamiento que modificó el presupuesto para poder conceder más ayudas sociales y que “el Patronato ha tenido que reconocer aproximadamente un millón de euros de gasto realizado en ejercicios pasados”.



En este punto, De Luz ha recordado que “quienes hace días presumían de gestión deportiva y de resultado positivo jamás contemplan el millón de euros en facturas opaco e invisible que no dejaron escrito en ninguna parte y que este Gobierno municipal ha tenido que enfrentar”.



En lo relativo al Patronato de Cultura, el resultado negativo es de 474.733,04 euros fruto del frenazo en la actividad cultural, del importante descenso de ingresos en las taquillas y de “los ajustes presupuestarios del consistorio que llevaron a detraer dinero en partidas como las relacionadas con Festejos que han supuesto una reducción considerable en la vía de financiación del Patronato”.



De Luz ha explicado que este resultado negativo “en un ejercicio extraordinario” se compensa vía remanentes. “Lo importante, urgente y necesario era sanear los patronatos y acabar con la deuda antes de integrarse. Hoy son ya dos áreas más del Ayuntamiento y hay áreas que consideradas por separado arrojan resultados presupuestarios positivos y otras, negativos. Es lo normal”, ha zanjado.