Preguntan a Page si vacunará durante la Semana Santa en Castilla-La Mancha, ya que al ritmo actual el total de la población "no estará vacunada hasta dentro de cuatro años y medio"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 01 de abril de 2021 , 11:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha aseverado que “no es de recibo” que en Castilla-La Mancha exista un Gobierno que “solo sabe prohibir y cerrar” y que cuando recibe dinero extra del Gobierno de España “en lugar de gastarlo en cosas necesarias” para luchar contra la pandemia, Page decide “guardárselo”, no sabemos “para qué y por qué”.



“Page se guarda este dinero extra”, ha continuado Agudo, mientras “muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar su negocio porque no han recibido ayudas del Gobierno”, además “se ha guardado el dinero mientras prohibía trabajar a colectivos y sectores que han tenido miles de euros de pérdidas” y cuando los sanitarios “necesitaban material” en hospitales y centros de salud.



“No sabemos por qué Page se ha guardado el dinero que ha recibido de otras administraciones y no se lo ha gastado e invertido y, ahora, quiere sacar pecho de tener superávit”, ha dicho, ya que “si hoy Castilla-La Mancha tiene superávit significa que Page no ha sabido gastar el dinero” y ha llevado a cabo una “nefasta gestión de la economía de Castilla-La Mancha, cuando más lo necesitaban los ciudadanos”.



Agudo, que ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa en Talavera de la Reina (Toledo), junto al presidente provincial del PP y senador, José Julián Gregorio, y el vicesecretario regional de Comunicación y presidente local, Santiago Serrano, donde ha añadido que ayer el consejero de Hacienda “dejaba en ridículo a Page” una vez más, ya que el presidente de la Junta “ni sabe de cuentas, ni de números”.



De otro lado, ha preguntado a Emiliano García-Page si va a mantener la vacunación durante los días de Semana Santa, como ya ha anunciado la Comunidad de Madrid, ya que al ritmo “lento” actual “no va a estar vacunada toda la población hasta dentro de cuatro años y medio”.



Además, Agudo ha lamentado que en Castilla-La Mancha “lejos de aumentar el ritmo de vacunación, Page baja ese ritmo”, ya que la región está “a la cola” a la hora de administrar vacunas.



Por ello, la secretaria general del PP-CLM ha exigido a Page que “deje de tomarse a broma” la salud de los castellano-manchegos y las dificultades que atraviesan los colectivos empresariales de la Comunidad Autónoma.



Agudo ha trasladado la incertidumbre de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ya que no saben “que va a pasar estos días de Semana Santa con la vacunación”. “¿Se va a vacunar Jueves y Viernes Santo en Castilla-La Mancha?”, ha preguntado la dirigente ‘popular’, al tiempo que ha destacado que “estamos en un momento donde no hay que perder ni un segundo, ya que la vacunación es fundamental para luchar contra el virus”.