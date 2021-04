La suerte y el gol rehuyen al Alba

jueves 01 de abril de 2021 , 11:57h

Con la herida de Gerona suturada, el Albacete volvió a ser protagonista de la injusticia en el fútbol cayendo derrotado en una partido en el que fue netamente superior, llevó el control del juego y tuvo las mejores ocasiones ante el marco rival.



Con un inicio de menos a más, la primera parte de los locales fue un monólogo sobre el arco castellonense que tuvo su punto álgido, que no único, a los 15 minutos, cuando tras varios acercamientos, el Alba obtuvo un penalti a favor por una mano dentro del área. Ortuño lo lanzo pero, en lo que se acabaría convirtiendo Durante todo el encuentro, salvó el portero visitante. Tras esa acción llegaron varias más, como un goteo constante que mojaba pero no empapaba. Zozulia rozó el tanto con un buen recurso a pase de Beito y al filo del descanso Manu probó fortuna con un fuerte disparo que despejó el meta castellonense.



En la segunda mitad el guion fue el mismo. Un Alba impetuoso cercaba a su rival y dominaba la posesión. Pero el gol no llegaba y el empuje, aunque fuerte, no venía acompañado del merecido premio. Y no solo eso, sino que, en ene minuto 62, recibió un golpe difícil de digerir. El CD Castellón cazó un contragolpe y lo materializó en el único tanto del choque.



El Albacete se desfondó en busca de retomar la igualada. Tuvo ocasiones de todos los colores y tamaños. Por alto, con centros laterales que remataban Zozulia y Ortuño, o por bajo con triangulaciones que acababan en el área castellonense, los nuestros lo intentaban sin descanso, pero Oscar, portero rival, completó su particular partido y frenó cada acometida, alguna al borde del gol.



Derrota cruda e inmerecida de un equipo que tiene el domingo una nueva oportunidad en casa para encauzar su camino.



Ficha Técnica



Albacete: Tomeu Nadal, Benito, Gorosito, Boyomo, Caballo, Álvaro Jiménez (Cedric, minuto 74), Silvestre (Tana, minuto 84), Dani Torres (Diamanka, minuto 67), Fuster, Zozulia (Vargas, minuto 74) y Ortuño.



Castellón: Whalley, Lapeña, Gálvez, Delgado, Víctor, Rubén Díez (Jonathan Soriano, minuto 81), Señé, Bodiger (Khrin, minuto 81), Marc Mateu, Jorge Fernández (Carles Salvador, minuto 74) y Cubillas (Gus Ledes, minuto 60).



Goles: 0-1 (minuto 63). Jorge Fernández.



Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego). Mostró cartulinas amarillas a los locales Zozulia, Dani Torres y al visitante Jorge Fernández



Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte.