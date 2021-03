El PP-CLM en bloque denuncia la carente gestión de Page y muestra su intención de seguir escuchando a la sociedad civil y llevando su voz a las instituciones

miércoles 31 de marzo de 2021 , 14:01h

Los comités de dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha en las cinco provincias que componen la región han mantenido un encuentro telemático en el que se han puesto en común diferentes aspectos de la actualidad política nacional y regional con el fin de analizar el trabajo que el partido ha realizado hasta ahora y planear acciones futuras.



La reunión ha estado conducida miembros de la dirección regional como la secretaria general, Carolina Agudo, la portavoz parlamentaria, Lola Merino, la vicepresidenta de las Cortes Regionales, Ana Guarinos, o el vicesecretario del área Electoral, Kiko Bravo.



Durante el encuentro se ha acordado denunciar la carente gestión de Page, ya no solo en lo que a la pandemia se refiere, sino en todos los ámbitos ya que la última de las noticias que la maquinaria propagandística de Fuensalida se ha encargado de poner en liza es la de considerar el superávit regional como un “milagro”. Un anuncio que, si se analiza en profundidad ofrece la valoración de que Page es un nefasto gestor puesto que, en uno de los peores momentos para la economía de muchos autónomos y pequeños empresarios, en lugar de ofrecerles apoyo, acompañamiento y ayudas económicas, ha preferido guardar el dinero en las arcas de la región.



Es por eso que se ha hecho referencia a la “inexistente solidaridad y empatía” de Page con los vecinos de su región, a los que tienen abandonados a su suerte, sin escucharlos ni ofrecerles lo que necesitan. Mientras, ha quedado demostrado que lo que sí preocupa a Page es ser “profundamente leal a los dictados de Sánchez”, mostrando “falsos desacuerdos” para continuar en su línea “totalmente impostada” de socialista moderado.



Precisamente el pasado lunes en el pleno de las Cortes Regionales es donde Page mostró, una vez más, estar del lado de los postulados de Sánchez y lejos de los vecinos de Castilla-La Mancha, cuando votó en contra de denunciar el rescate a la aerolínea Plus Ultra, relacionada con el régimen de Maduro, todo ello para no molestar a su jefe, Pedro Sánchez, y seguir a pies juntillas sus mandatos.



En la reunión, no se ha dejado de recordar que Page ha sido el presidente “más irrespetuoso y faltón” de toda España, ya que ha cargado contra todo y contra todos los que se han opuesto a sus decisiones o los que han puesto en evidencia su gestión basada en los fuegos de artificio y vacía en el fondo. Así, el PP-CLM ha mostrado su solidaridad con docentes, sanitarios, alcaldes, personas mayores que viven en residencias, con los fallecidos, con los madrileños, los jóvenes, con los hosteleros y así hasta completar una larga lista.



Durante el encuentro se ha acordado continuar apoyando a los sectores que han quedado fuera de las ayudas europeas, escuchando sus reivindicaciones y pidiendo al gobierno de Page que las aglutine en un plan de apoyo para todos aquellos que pueden ver sus negocios cerrados y en las listas del desempleo.



Apoyo al presidente Paco Núñez



Además, los comités de dirección han hecho referencia al trabajo del presidente regional del PP, Paco Núñez, que sigue recorriendo toda la geografía castellano-manchega sin descanso, escuchando a todos los sectores de la sociedad civil, desde empresarios a autónomos, pequeños negocios, entidades del tercer sector, instituciones y demás para ser el altavoz de todos estos colectivos en las Cortes Regionales.



El PP-CLM se ha mostrado convencido de que, frente a la desidia de Page hay una alternativa sensata, moderada, preocupada por su tierra y con muchas ganas de trabajar por todos y cada uno de los vecinos de la región.