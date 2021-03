Decepción en Unidas PODEMOS IU de Guadalajara : "Ni vivienda en alquiler ni república"

viernes 26 de marzo de 2021

Desde Unidas PODEMOS IU valoran el pleno como una oportunidad perdida para mejorar las condiciones de alquiler en la ciudad. También ha sido rechazada la moción de “horizonte republicano” con motivo del 14 de abril.



Con la primera de las mociones se pretendía que los inmuebles vacíos de los grandes tenedores tuvieran un recargo sobre Impuesto de Bienes Inmuebles, para así poder potenciar y facilitar el alquiler de vivienda. En palabras de José Morales ”Está claro que el gobierno de esta ciudad de PSOE y Cs no tiene intención de hacer avances por el derecho a la vivienda digna, hay cosas que son simplemente cuestión de querer hacerlas, pero con este gobierno, como en más cuestiones, no habrá cambios transformadores para mejorar las condiciones de alquiler de la ciudad. Hemos llegado a proponer que, para más seguridad jurídica fuera de entrada para las viviendas sin contador de agua, que hoy sólo están en manos de grandes tenedores”.



Con la segunda de las mociones se quería dar empuje al nuevo horizonte republicano, apoyando las iniciativas para el 14 de abril, y para dar un impulso desde el ayuntamiento para un proceso constituyente con el fin de que sistema politico en España sea una república. Según el portavoz de Unidas PODEMOS IU José Morales “Esperábamos más de un partido socialista que tiene raíces republicanas, y que no quisieran solo maquillar el impulso republicano, en cuanto a los liberales, hay muchos países de Europa que son republicas y que no entienden cuestiones como la inviolabilidad de un rey o derechos sucesorios por familia, un estado moderno y más democrático tiene que avanzar hacia una república”.



La sorpresa del pleno ha saltado cuando durante el transcurso del pleno, se ha planteado una moción de reprobación contra el portavoz de vox en Guadalajara, que ha salido aprobada con el voto a favor de Unidas PODEMOS IU. José Morales comentaba al respecto “no se puede tolerar que un concejal del pleno diga de una concejala que se dedica a marujear y por eso hemos votado reprobar al portavoz de V0x y nos hemos solidarizado con la portavoz del PSOE, la señora Simón”



Las preguntas que en esta ocasión han dirigido al equipo de gobierno han sido sobre la demora del acondicionamiento de las naves del fuerte de san Francisco, sobre el coche eléctrico que se cedió por parte de dos empresas privadas al ayuntamiento y solicitando que se tengan en cuenta las propuestas que se hicieron hace tiempo por parte de Unidas PODEMOS IU para mejorar el servicio de registro municipal.