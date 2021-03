Valmaña afirma que el Gobierno de Sánchez “se debate entre el engaño y la improvisación” ante el aplauso cómplice del socialista Page en nuestra región

domingo 21 de marzo de 2021

La vicesecretaria regional de Acción Política del PP-CLM, Silvia Valmaña, ha asegurado esta mañana que el gobierno de Pedro Sánchez “se debate entre el engaño y la improvisación”. Valmaña ha recordado que prometió 11.000 millones de ayudas directas para nuestros empresarios que finalmente se han quedado en 7.000 “dejando fuera a importantes sectores para Castilla-La Mancha”. El resto del dinero, hasta los 11.000 millones “el gobierno lo destina a asegurarse el cobro de sus préstamos y a operaciones de recapitalización de grandes empresas”.



De esta manera, “el gobierno del PSOE y Podemos vuelve a mostrar el señuelo en una mano mientras esconde con la otra la carta en el bolsillo ante el aplauso cómplice y el saludo de Page, que actúa como un ayudante que se pasea por el escenario mientras se hace el truco. Pero el truco lo han repetido demasiadas veces y ya no engaña a nadie”.



Con estos datos, ha dicho, “los criterios no existen o no son transparentes. No se justifica el porqué de los repartos, ni en esta cuestión ni en ninguna otra. Solidaridad sin justicia y transparencia sólo es otro truco para encubrir el amiguismo”.



La vicesecretaria regional ha lamentado que Sánchez “se vuelva a olvidar de los que han tenido que cerrar, a los que deja abandonados a su suerte, en la ruina y sin esperanza” y se olvida de muchos sectores que son imprescindibles para la economía de nuestra región, pequeños empresarios que están al borde de la ruina y la desesperación. Valmaña ha apuntado que casi un 40% de las empresas españolas tienen enormes dificultades financieras, el 25% están al borde de la quiebra según el Banco de España y 300.000 autónomos al borde del cierre, según ATA.



A su juicio, el hecho de que sólo se contemplen ayudas para empresas viables “significa dejar en la cuneta a cientos de miles de empresarios a los que la actuación del gobierno en esta pandemia ha condenado a la ruina. No ha sido su mala gestión, ni siquiera su mala suerte. No ha sido el Covid sino las decisiones tomadas directamente por el gobierno de Pedro Sánchez. Las decisiones que permiten que vengan personas de otros países mientras a los españoles nos restringen nuestros derechos constitucionales”.



Este reparto de los socialistas, ha aclarado, permite que las casas de apuestas reciban ayudas para seguir funcionando pero impiden al sector del vino o de la cerveza, o de la artesanía o el calzado, tan fundamentales en nuestra región y también en nuestra provincia, mantenerse y sobrevivir. Deja fuera a las librerías, abandonadas a su suerte frente al cierre y a las grandes plataformas; deja fuera a la peluquería, a la estética y a la fisioterapia, que siguen luchando solas y abandonadas por sobrevivir tras meses de cierres y limitaciones. Deja fuera a las ferreterías y a las tiendas de iluminación, que ya no tienen recursos frente a las grandes superficies o al comercio electrónico. “Todo esto con Page de espectador y aplaudidor, sin que haga nada para reclamar las ayudas a los sectores estratégicos de Castilla-La Mancha y, lo que es peor, sin que haga nada para compensar los daños”.



En este sentido Valmaña ha recordado que la vecina Comunidad de Madrid, ha anunciado un programa de ayudas específico para las empresas madrileñas que se han quedado fuera del decreto del que hablamos.



Precisamente, una propuesta similar es la que ha registrado el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, para debatir este próximo jueves en las Cortes Regionales con el objetivo de ampliar el mencionado decreto y dar cobertura a los colectivos “abandonados por el PSOE y un proyecto de ayudas similares con carácter transitorio hasta la aprobación de la modificación del decreto, a cargo de la JCCM, con el fin de que sectores como el vino, los muebles, el calzado, la cultura, la artesanía, la feria, el ocio, el cuidado personal o la fisioterapia no se queden atrás”.



En otro orden de cosas, la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha recordado que hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. La parlamentaria regional ha apuntado que tan solo nos diferencia de este colectivo un cromosoma, “y precisamente este cromosoma no nos hace diferentes. A ellos los hace personas especiales y excepcionales” y por ello ha pedido a todo el mundo “que este cromosoma diferente implique la inclusión pero que no nos separe de las personas”.