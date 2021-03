Anuncian la licitación para el equipamiento y el plan de traslado al nuevo Hospital de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 11 de marzo de 2021 , 12:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Plataforma de Contratación del Sector Público del Gobierno de España ha publicado la licitación para el proceso de compra, plan de traslado, coordinación, instalación del equipamiento, apoyo para la apertura y plan de comunicación para la ampliación del centro hospitalario guadalajareño con un presupuesto base de licitación de 114.950 euros impuestos incluidos.



La presentación de ofertas es electrónica y debe realizarse a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 19 de marzo a las 14:00 horas. Se estima que antes del mes de mayo se conocerá la oferta elegida en base a criterios económicos, de metodología, plan de trabajo y organización y medios.



El objeto del pliego es establecer las características y prescripciones técnicas para llevar a cabo la elaboración de un plan de compra de la dotación a licitar según el Plan de Equipamiento aprobado, agrupando en lotes tecnológicamente afines el mobiliario general, clínico y específico de las zonas que sean necesarias para el funcionamiento de la ampliación del Hospital de Guadalajara, así como del electromédico no incluido en los Acuerdos Marco del SESCAM.



El pliego también contempla el análisis y definición del plan de traslado, así como la elaboración de los pliegos y asesoramiento durante todo el proceso de licitación de los trabajos correspondientes al traslado efectivo.



Asimismo, incluye la asistencia y asesoramiento in situ en la recepción, instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario y equipamiento a trasladar y/o de nueva adquisición en la zona de ampliación del centro hospitalario.



Se añade, finalmente, la coordinación y supervisión in situ de las actuaciones derivadas del plan de traslado a la zona de ampliación y el apoyo a la apertura de estas zonas hasta la efectiva puesta en marcha de la infraestructura.