El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo cancela sus cuentas con Ibercaja

La entidad financiera comienza a cobrar comisiones a los depósitos municipales, por lo que el Equipo de Gobierno decide dejar de trabajar con ella

jueves 04 de marzo de 2021 , 18:05h

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha decidido que el consistorio dejará de trabajar con la entidad financiera «Ibercaja», tras varias décadas de relación con este banco, antes caja de ahorros.



La razón de esta decisión se basa en que «Ibercaja» ha decidido comenzar a cobrar al consistorio una comisión del 0’50% anual por el dinero público municipal depositado en el banco. Ante esta política comercial, el Ayuntamiento de Cabanillas procede a vaciar los depósitos y cancelar las cuentas que mantenía en esa entidad (alrededor de 6 millones de euros), que traspasará a otras entidades que, al menos de momento, no cobran esta comisión. La decisión adoptada por el Equipo de Gobierno supondrá de facto que, a partir de ahora, los vecinos y vecinas tampoco podrán operar con Ibercaja a la hora de pagar tasas o tributos municipales no domiciliados.



«Lamentamos tener que tomar esta decisión, por las molestias que puede ocasionar a vecinos y vecinas que utilizaran los pagos por Ibercaja, y sobre todo porque es una entidad de mucho arraigo en la localidad y en la propia provincia de Guadalajara. Pero como ya dije hace unas semanas, estas comisiones nos parecen un abuso y una práctica que habría incluso que impedir legalmente. Agradecemos a Ibercaja el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años, pero de momento vamos a interrumpir nuestra relación con ellos», ha explicado el alcalde, José García Salinas, quien ha pedido al banco de orígenes aragoneses que «reconsidere esta práctica y el cobro de estas comisiones».



Hay que recordar que Salinas ya anunció hace unas semanas su intención de promover una moción institucional contra esta práctica comercial que últimamente están adoptando las entidades de ahorro. «Hablamos de cobro de comisiones al dinero de todos, al dinero público, que no debemos perder la perspectiva que es un bien a proteger. Creo que se debe prohibir taxativamente y por Ley que ningún agente del sector financiero grave a las administraciones públicas que depositan sus fondos en sus entidades», explicaba entonces el alcalde.