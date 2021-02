Carnicero reprocha a Aike que intente ser el “telonero” de Alberto Rojo para tapar "sus carencias"

viernes 26 de febrero de 2021 , 13:31h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha calificado la petición del Grupo Aike de una comisión de investigación sobre la obra del parque del río Henares de “teatrillo” y de “circo”, como “un ejemplo más al que nos tienen acostumbrados ya determinados grupos políticos, en este caso de la oposición que se preocupan más de otros grupos municipales que del propio equipo de gobierno”. Así, y tras haberse rechazado por el Pleno la creación de esta Comisión, Carnicero ha dicho que “el Grupo Aike ha quedado como un verdadero palmero del equipo de Rojo, como unos teloneros de segunda que lo que realmente intentan es desgastar la gestión del PP de los últimos años, porque lo que les gustaría sería formar gobierno con Alberto Rojo”.



Además, el portavoz del Grupo Popular ha lamentado que el portavoz del Grupo Aike, Jorge Riendas, haya solicitado esta Comisión “sin ni siquiera conocer el expediente administrativo, sin hablar con los técnicos municipales del Ayuntamiento, sin hablar con los antiguos responsables que llevamos a cabo la ejecución de esta obra”.



Carnicero ha preguntado a Riendas durante el Pleno “si la intención de esta Comisión era la misma que la que montaron con el Mercado de Abastos, donde se produjeron todo tipo de descalificaciones, se llevó a la Fiscalía y cuando la Fiscalía dijo que no había el mínimo indicio de nada, como ya sabíamos, ni siquiera pidieron perdón y agacharon la cabeza”. “Todavía estamos esperando a que Alberto Rojo asuma algún tipo de responsabilidad sobre este circo que montó interponiendo una denuncia personal y política contra mi y contra el anterior alcalde Antonio Román, por la inquina que tiene”, ha dicho Carnicero.



Finalmente, el portavoz del Grupo Popular ha manifestado que esta petición “es realmente una cortina de humo para ayudar a tapar las carencias de Alberto Rojo y no poner de manifiesto los recursos que se están perdiendo para la ciudad de Guadalajara, como los más de 3,5 millones de euros del POEFFE para empleo, a los que Rojo renunció, o los 300.000 euros que ha malgastado manteniendo contratos en plena pandemia y que el propio Tribunal de Cuentas le ha afeado”.



“Señores de Aike pongamos el foco en nuestro deber de fiscalización y control al gobierno, no sean oposición de la oposición, sean productivos para la ciudad de Guadalajara”, ha finalizado.