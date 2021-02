AIKE denuncia que PP, Vox y Cs se alían "para tumbar" la Comisión de investigación sobre las obras dela Ribera del Henares

viernes 26 de febrero de 2021 , 13:43h

El grupo municipalista Aike – A Guadalajara hay que quererla - se ha mostrado sorprendido por las consideraciones manifestadas por los tres grupos que han votado en contra de su propuesta de conocer y analizar todo lo relacionado con las obras que se acometieron en la ribera del Henares y que ya se han inundado en dos ocasiones. Desde el Partido Popular se tomaron la propuesta “como un ataque personal”, no admitiendo que se analizasen los expedientes para procedimentar mejor la administración local para aprender de los errores pasados. Vox defendió las obras a la vez que atacó directamente a las asociaciones ecologistas. El Portavoz de Transparencia, de Ciudadanos, también votó en contra de apostar por una mayor transparencia y facilitar la información a todos los grupos municipales a través de la Comisión propuesta.

Jorge Riendas ha expresado su decepción frente a las descalificaciones que en más de una ocasión se han vertido como excusas para impedir aprender de lo que no se haya podido hacer bien o de la posibilidad de conocer los detalles de la cuestionada obra por su más reciente inundación. Mientras los grupos del anterior y del actual equipo de gobierno (PP, Ciudadanos y PSOE) han hecho alusiones concretas a su conocimiento íntegro de todos los expedientes en torno a las obras, el grupo Aike ha expresado que “precisamente eso, la posibilidad para todos los grupos de conocerlos a fondo es uno de los objetivos de esta Comisión de Investigación. No sólo queremos conocer y analizar lo gestionado a nivel local, sino también lo gestionado desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, la consejería de Medio Ambiente de de la JCCM, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la comisión de seguimiento de los fondos del Parlamento Europeo”.

“Es preocupante que no se quiera hacer este ejercicio de transparencia, máxime, cuando ha sido lo más comentado en las últimas semanas tras las crecidas del río”, ha insistido Riendas. “Hemos hecho una presentación de la moción en positivo, de manera constructiva, como siempre hacemos, queremos aprender del pasado, mejorar el acceso a la información de expedientes, apostar por la transparencia de verdad, analizar la utilización de la ejecución de obras para la búsqueda del réditos electorales más que por el bien común, velar por la seguridad de la ciudadanía ante las crecidas que se seguirán produciendo, y también buscamos la creación de unos verdaderos procedimientos de calidad certificados y evaluados continuamente para mejorar y modernizar más nuestro Ayuntamiento, para que no se vuelvan a dar situaciones similares. Sin embargo nos encontramos con acusaciones veladas y ataques incluso directos y personales. Cada uno ve sus propios fantasmas y ahí sí que no tenemos nada que decir, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y seguiremos en contacto con las demandas ciudadanas”, ha concluido Riendas.

En un debate bronco y tenso por parte de algunos partidos, se ha llegado a faltar al respeto a los grupos ecologistas a los que el representante de VOX ha tildado de “ecologetas”. El edil del grupo municipalista Aike ha repetido en varias ocasiones que desde su grupo no se volvería a hablar de las obras del Henares hasta que se finalizase la comisión, como hicieran con la del Mercado de Abastos, y ha querido concluir su intervención como empezó: “simplemente queremos conocer, queremos analizar, y luego ya después, ya opinaremos todas las personas que participemos como corresponda. Pero ojalá, para lo que realmente sirva esta Comisión, como ejemplo de transparencia, sea para crecer como Ayuntamiento”.