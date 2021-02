Simón: “La obra en el río Henares es inmoral y el señor Román mintió”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de febrero de 2021 , 13:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Guadalajara y secretaria de la agrupación local vuelve a calificar la obra en la ribera del río Henares como “inmoral y agresiva con el medio ambiente”, a pesar de que “no exista en ella irregularidad o ilegalidad alguna”, ha matizado.



Sara Simón ha demostrado que el ex alcalde y autor de estos trabajos, Antonio Román, “mintió a la ciudadanía” y por ello el PSOE ha votado a favor de la creación de una comisión de investigación en el pleno municipal celebrado este viernes en el Ayuntamiento de la capital.



La comisión no ha salido adelante por el voto en contra de PP, VOX y Ciudadanos, a pesar del voto favorable de PSOE, Aike y Unidas Podemos.



En el transcurso del debate, Simón ha desmontado las afirmaciones del entonces alcalde y autor de la obra, Antonio Román, “que siempre manifestó que tanto la Confederación Hidrográfica del Tajo como la Junta de Castilla-La Mancha dieron sus parabienes” a la ejecución del proyecto.



“Existen informes técnicos de medio ambiente que alertaban de una desnaturalización de la ribera del río, de un importante daño paisajístico y de daños sobre la fauna, aunque la obra no estaba sujeta a valoración de impacto ambiental dado que el Ayuntamiento no protegió la ribera del Henares”, ha dicho Simón.



Todos estos informes demuestran que la obra nunca tuvo la opinión favorable de otras administraciones, aunque el Ayuntamiento era la única competente y responsable, “lo que demuestra que Antonio Román mintió y por ello creemos oportuno que dé explicaciones”, ha apostillado.



Simón no ha entrado a discutir el resultado de la obra porque cree que lo fundamental es saber “que no puede hacerse todo en cualquier parte”. Y ha puesto como ejemplo un parque de atracciones: “creo que a todos nos gustan los parques de atracciones pero jamás pensaríamos en el Parque de Doñana”



Antes de la votación de la propuesta de creación de esta comisión, el alcalde ha tomado la palabra para pedir respeto hacia las organizaciones ecologistas por los insultos y descalificaciones vertidos desde el Grupo VOX, y también para expresar con rotundidad que “este Gobierno municipal seguirá renaturalizando la ribera del Henares con una premisa muy clara y es que nosotros no vamos a hacer lo mismo que el Partido Popular”.