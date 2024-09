AIKE denuncia que este año NO habrá Concurso de Fotografía en en las Ferias y Fiestas de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 03 de septiembre de 2024 , 19:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Tras 31 ediciones desaparece del programa de actos una actividad que a lo largo de tres décadas ha dejado estupendas imágenes de como la ciudad vive sus fiestas. El concurso se organizaba en colaboración con la Agrupación Fotográfica, gozando de una estupenda aceptación entre profesionales y aficionados.



Entre los asuntos del pleno ordinario celebrado este lunes se encontraba un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito donde se incluían las cuantías de los premios de los concursos de fotografía del año 2022 y 2023, todavía sin abonar. En este punto Susana Martínez, concejala de AIKE, señalaba la desaparición del Concurso de Fotografía del programa de Ferias y Fiestas de este año, lamentando que tras más de tres décadas haciéndose, el equipo de Gobierno actual no haya sido capaz de convocarlo.



El concurso, con su exposición posterior, ha recogido durante 31 años estupendas imágenes de estos días festivos, “una actividad habitual en el programa, que contaba con una estupenda aceptación entre profesionales y personas aficionadas a la fotografía. Memoria visual de como se viven las Ferias, de sus momentos más representativos, que este año perdemos por la desidia y falta de interés del Partido Popular y Vox”, subrayaba Martínez durante el pleno.



Este concurso de fotografía se hacía con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, una asociación que en sus casi 70 años de vida y con más de 200 socias y socios ha hecho que esta ciudad tenga una interesante vinculación con la fotografía, prueba de ello es el prestigioso Concurso Nacional “Abeja de Oro”. La concejala de AIKE ha lamentado que “a pesar de la alta participación, de la calidad de los trabajos, y de hacer que en Ferias una legión de cámaras recorrieran la ciudad buscando la mejor imagen de nuestras fiestas, este año no habrá concurso porque el equipo de Gobierno no ha sido incapaz de aprobar unas bases y presupuestar 2.000 euros para que se lleve a cabo”.



Para Susana Martínez esta es una perdida cultural más que sufre la ciudad, “a la desaparición del FESCIGU, el certamen de Cine Lento, el Panorámico, el Titiriguada o la reducción del Festival Miradas de Danza o del Alfanhuí podemos sumar, después de más de tres décadas de existencia, el Concurso de Fotografía de Ferias y Fiestas. La falta de interés de Ana Guarinos por la cultura, por seguir colaborando con las asociaciones y colectivos que hacen más interesante esta ciudad, se hace más visible cada día. Lo que pierde Guadalajara cuando gobierna el Partido Popular y Vox también”.