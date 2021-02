Núñez advierte al PSOE que los castellano-manchegos están por encima de todo para el PP: “Independientemente de sus insultos, seguiré trasladando las propuestas de la calle al Gobierno de Page”

viernes 19 de febrero de 2021

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido al PSOE de Page que los castellano-manchegos están por encima de todo para el partido, por lo que “independientemente de los ataques, insultos y menosprecios” de los socialistas, el PP-CLM seguirá trasladando las propuestas de la calle al Gobierno de Page.



Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios en Albacete, antes de mantener un encuentro con el director de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús (Cotolengo), donde ha puesto en valor el gran trabajo que realizan en circunstancias complicadas como las actuales.



El jefe de la oposición regional ha asegurado que si el PSOE, Page o el Gobierno regional creen que con su política de críticas, amedrentamiento o presión al PP-CLM van a conseguir un silencio por parte del partido “o no nos conocen, o se equivocan”, ya que Castilla-La Mancha está por encima de cualquier otra circunstancia.



“Trabajar por el futuro y por el bien de los castellano-manchegos es lo que nos mueve como partido y, a mí, como jefe de la oposición”, ha incidido Núñez, ya que “trabajar por Castilla-La Mancha es nuestra forma de actuar”. “Nadie duda del compromiso del PP con esta tierra”, ha dicho, al tiempo que ha aseverado que el PP-CLM seguirá trabajando “en pos de nuestra gente”.



Núñez ha recordado que ayer registraba en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, un escrito con las propuestas del PP-CLM de cara a la celebración del Consejo de Gobierno Extraordinario de este sábado. Un documento con medidas concretas vinculadas a tres de los sectores que peor lo están pasando a causa de los cierres y prohibiciones del Gobierno de Page, como son la hostelería, la cultura y el deporte.



Por ello, ha añadido que es “sorprendente y ayuda muy poco” que los portavoces del Gobierno y del PSOE salgan permanentemente a criticar que el PP-CLM propone medidas para ayudar a los castellano-manchegos.



Por el contrario, ha aseverado que sería “más útil” para la ciudadanía que ayer la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, hubiera aclarado si se va a ampliar el toque de queda a las 23:00 horas para que se permita el servicio de cenas en la hostelería; si se va a permitir el servicio de reparto a domicilio hasta las 00:00 horas; si se va a aumentar la ocupación de las terrazas, si se va a permitir el uso de la barra al 50% o si se va a eliminar la obligatoriedad del código QR.



También “sería más interesante” que el Gobierno de Page aclarase si se va a autorizar la práctica del deporte no federado, del deporte en edad escolar o del deporte base; además, si se va a permitir la vuelta de público a los estadios o se va a aumentar el porcentaje de usos en los gimnasios, además de declarar el deporte como actividad esencial en la región.



O si el Ejecutivo de Page tiene intención de permitir la apertura de teatros, cines o museos o va a impulsar un proyecto turístico para Castilla-La Mancha. Todo esto, para Núñez, “sería más útil para los castellano-manchegos”, por lo que ha reclamado a Page que “tome nota” de las propuestas del PP-CLM y aclare de forma inmediata si las va a aprobar o no.