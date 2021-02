Las aguas bajan revueltas en el Ayuntamiento de Villanueva de Alcorón : los propios socialistas presentan una moción de censura contra su compañero de partido, el alcalde

viernes 19 de febrero de 2021

Tres de los cinco concejales del municipio de Villanueva de Alcorón (Guadalajara), dos del PSOE y uno del PP, han presentado una moción de censura contra el alcalde de la localidad, José Martínez Mozo, que también es del PSOE.



Martínez Mozo ha explicado que no le ha sorprendido la presentación de la moción de censura ya que "desde el primer día me votaron a regañadientes", y ha agregado que "antes de las elecciones acordamos que sería alcalde el que saliese más votado y cuando salí yo negaban el acuerdo y hasta el mismo día de la elección no sabía si me votarían", ha dicho.



A los dos concejales socialistas Miguel Ángel García y Ricardo Larré se ha sumado el único concejal del PP en este municipio, Ángel Faustino, en la solicitud de moción de censura, en la que proponen de candidato a García, aunque el alcalde cree que no prosperará ya que no cumple con la ley antitrasfugismo.



El quinto concejal de la corporación, también socialista, es el teniente de alcalde, que mantiene su apoyo al primer edil, según ha indicado José Martínez Mozo.



"Ya antes de la pandemia, en febrero, hicieron movimientos para presentar una moción, y ahora han buscado la oportunidad para hacerlo", ha añadido el alcalde, quien ha asegurado que este pequeño municipio de apenas 150 vecinos censados "está mejor ahora que cuando lo cogí yo" tras dos legislaturas gobernado por el PP.



Martínez Mozo ha agregado que está tranquilo aunque ha reconocido que no es fácil gobernar con "esta tensión", y ha subrayado que su compromiso con el municipio se mantiene toda la legislatura.



La solicitud de moción de censura ha sido presentada al secretario del Ayuntamiento este pasado miércoles.