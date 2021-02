El PP-CLM exige a Page transparencia y participación en la gestión de fondos europeos para evitar una “red clientelar” del Gobierno y del PSOE en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 18 de febrero de 2021 , 18:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha afirmado esta mañana que Europa nos ofrece “una oportunidad histórica y única” para salir de la crisis, y ha incidido en la importancia de “la correcta selección y ejecución de los proyectos que se pretenden financiar con los Fondos Europeos”. Guarinos ha asegurado que Europa ha demostrado estar a la altura, mientras que el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, el PSOE, hasta la fecha “no lo ha demostrado, espero que tengan tiempo para rectificar para que estos fondos sean una tabla de salvación que nos permita la recuperación, y no que sirvan para tomar decisiones y para que el PSOE con las mismas siga hundiendo a muchas empresas y empresarios”.



La vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el Pleno monográfico relativo a los Fondos Europeos de Recuperación Covid19. En este marco, Guarinos ha criticado la opacidad y el oscurantismo con el que el Gobierno regional está actuando en todo este proceso, tanto en la presentación de proyectos, como en los criterios de selección y ejecución.



Guarinos ha mostrado su inquietud por la afirmación de Guijarro sobre su intención de cambiar el modelo productivo de nuestra región y se ha preguntado si eso significa dejar atrás a todos los empresarios de la región que llevan años detrás de un negocio. Esta afirmación reproduce las palabras de su socio de Gobierno en España, el Sr. Iglesias, que habló de una nueva clase de empresarios, afirmando Guarinos que quizá se refiera a eso, a la creación de una red clientelar de empresarios que puedan ser beneficiarios de los fondos europeos.



Por esta razón, Guarinos ha reprochado que hasta la fecha se desconozca el procedimiento de selección, los criterios, los proyectos, absolutamente todo sobre el sistema que está utilizando Page para sacar adelante proyectos que deben ser la base para la recuperación económica y social de nuestra tierra después del Covid19, y por ello ha preguntado ¿a quién se han dirigido ustedes para que presenten estos proyectos?, ¿quiénes los están elaborando?, o “si la presentación de estos proyectos va a ser abierta a todo el mundo o va a ser cerrada a quienes ustedes quieran graciosamente concederles esta oportunidad de presentar proyectos y recibir fondos que son de todos los ciudadanos de la Unión Europea”.



Guarinos ha preguntado si Page, al igual que el Gobierno de España y Sánchez, va a seguir la línea de yo me lo guiso yo me lo como”. La parlamentaria regional ha recordado que Guijarro ha hablado de la creación de una Comisión de Coordinación de Fondos Europeos, que curiosamente la preside el propio Guijarro y “que está integrada exclusivamente por altos cargos del Gobierno de Emiliano García Page”. Por tanto, “todo lo deciden ustedes al igual que en La Moncloa, todo el dinero que va a venir de Europa lo decide Sánchez con el consentimiento del Gobierno de CLM que han creado una Comisión específica integrada por miembros del Gobierno para hacer y deshacer a su antojo con 140.000 millones de euros”.



Para la vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales lo que está claro es que hasta el momento “desconocemos cómo va a seleccionar los proyectos, cómo se van a decidir o si va a haber concurrencia competitiva”, pero lo que sí está claro es que hay mucha discrecionalidad “más propia del clientelismo y de la opacidad que de la transparencia”.



Finalmente, Guarinos ha subrayado que España se ha convertido en el país de Europa que más empleo ha perdido y que mayor deterioro económico ha sufrido y ha apuntado que los datos de la EPA “son demoledores con 750.000 empleos destruidos en 2020 y más de 750.000 españoles actualmente en ERTE”. La parlamentaria ha asegurado que en España hay cerca de cuatro millones de parados y en Castilla-La Mancha el número de parados se aproxima a los 200.000 en enero de 2021, donde en un año se han perdido cerca de 15.000 empleos en nuestra región y la tasa de paro sigue siendo superior a la media nacional. “Durante este tiempo, ni el Gobierno de España ni el de Castilla-La Mancha ha acertado en las medidas ni decisiones adoptadas, por ello esperamos que los socialistas de la región recapaciten en el reparto de los fondos europeos para que nuestra región pueda salir de la crisis económica y social derivada de esta pandemia”, ha concluido.