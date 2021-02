Los hosteleros de Toledo dicen que la Junta de Page NO consensuó con el sector el código QR y convierten Zocodover "en un cementerio de barriles"

jueves 18 de febrero de 2021 , 18:39h

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no consensuó con el sector la utilización de la aplicación de Ocio Responsable en los locales y los códigos QR y ha adelantado que esperan acordar su uso en la reunión que tienen prevista el próximo lunes.



Así lo ha explicado este jueves el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia en declaraciones a los medios de comunicación en la plaza de Zocodover, donde los profesionales de la hostelería han recreado un "cementerio hostelero" para protestar por el "abandono" que sufre el sector por parte de las administraciones y las ayudas "insuficientes" que se han aprobado.



Palencia ha asegurado que la medida del Gobierno regional del uso de la Aplicación de Ocio Responsable no ha sido consensuada con el sector, pero se ha mostrado confiado en que puedan acordar su utilización en próximo lunes en la reunión que tiene el sector regional con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



En este sentido, ha explicado que el sector hostelero puso "encima de la mesa" el código QR cuando la región estuviera en niveles más altos de restricciones, "en nivel 3 o nivel 3 reforzado" ha precisado, para que de esta manera la hostelería no se cerrase y "no nos bloqueasen nuestros negocios".



Y ha avanzado que los servicios jurídicos de la asociación estudiará la medida porque los hosteleros "no tenemos potestad para pedir datos a la gente" y, sobre todo, para conocer si la utilización de este código QR cumple con la ley de privacidad.



El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo ha reivindicado ayudas de las administraciones al sector ya que, a su juicio, les están expropiando el derecho al trabajo y "toda expropiación tiene que venir con una indemnización", al tiempo que ha lamentado que "muchísimas" empresas se están quedando en el camino.



"Hay muchísima hostelería que son familias que trabajan en el mismo local y que desde marzo no han podido ingresar ni un solo céntimo en sus casas", ha dicho además de añadir que en España ya se ha contabilizado que 25.000 empresas "han cerrado totalmente sus persianas y no van a poder abrir".



Palencia ha denunciado que las ayudas que se han aprobado son "totalmente insuficientes" y ha criticado que esta situación se quiera solucionar como si "una hemorragia la queremos curar con una tirita", de modo que ha pedido ayudas directas al sector, al que se ha referido como "el más o uno de los más damnificados por esta pandemia", tal y como se está haciendo en países de Europa como Francia o Alemania.



Los hosteleros toledanos han instalado en la plaza de Zocodover un arco de acceso y han repartido cien barriles de cerveza para representar a los locales que han tenido que cerrar, los que nos han podido abrir y los que puedan desaparecer si las ayudas no llegan.



Cada barril llevaba incorporada una esquela genérica en referencia a la desaparición de distintos tipos de establecimientos de restauración, hospedaje y ocio nocturno, y asimismo se ha montado una carpa con un libro de condolencias para recoger las principales demandas del sector.