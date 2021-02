MENUDO SUSTO : 75 personas han sido desalojadas este lunes en tres edificios en la calle Maruja Mallo de Guadalajara capital por un escape de gas

lunes 15 de febrero de 2021 , 12:25h

Unas 75 personas han sido desalojadas este lunes en tres edificios ubicados en la calle Maruja Mallo de Guadalajara por la rotura de una tubería de gas, si bien no se han producido daños personales.



Un escape de gas en un bloque de viviendas en construcción en la zona del Bulevar de Clara Campoamor en Guadalajara ha obligado a desalojar durante una hora aproximadamente a los vecinos de tres portales de un bloque de viviendas de la calle Ángel García Diez, contiguo al bloque en obras donde se produjo el hecho.



El escape se ha producido sobre las 8.30 horas al dañarse una tubería mientras Guadalagua trabajaba en una obra entre la calle Ángel García Díez y Maruja Mallo, lo que ha obligado a desalojar a los vecinos de los portales A, B y C de la primera calle.



Tal y como ha confirmado fuentes municipales, la fuga por parte de gas natural "está cortada" y los vecinos volverán a sus viviendas una vez que se verifique con medidores que no hay gas en los bloques. Las obras están de momento paralizadas.



A la zona se han desplazado bomberos, efectivos de la Policía Nacional y Local y una ambulancia de soporte vital en preventivo.