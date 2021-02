Vox Toledo : "Los resultados en Cataluña son el preludio de lo que sucederá en Castilla-La Mancha"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 15 de febrero de 2021 , 12:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Vox Toledo ha considerado que los resultados de las elecciones en Cataluña, celebradas este domingo, son "el preludio de lo que sucederá en Castilla-La Mancha".



En un comunicado de prensa, el presidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Arias, ha comentado los resultados de los comicios catalanes, que han supuesto que Vox obtenga once escaños en el Parlamento catalán -partiendo de 0-, Cs se haya quedado con seis de los 36 diputados que logró en las elecciones autonómicas de 2017 y el PP haya pasado de cuatro representantes a tres, mientras que el PSC ha sido el partido más votado.



"Los resultados en Cataluña son el preludio de lo que sucederá en Castilla-La Mancha porque, aunque aquí no existe el problema del independentismo, sí sufrimos un clientelismo que ha inundado la región de chiringuitos ideológicos, sufrimos el uso ineficiente de los recursos públicos y, en definitiva, la aplicación de políticas alejadas de los problemas reales de la gente para mantener el bienestar de los políticos", ha señalado.



Vox Toledo ha considerado que, en Cataluña, ha sido "el único partido que ha hablado de los problemas que verdaderamente preocupan a los catalanes y ha propuesto soluciones con trabajo y realismo" y ha añadido que "Vox habla igual de claro en toda España y busca mejorar la vida de las personas y no la de los políticos".



"Eso es lo que la gente quiere oír y, además, sabe que lo haremos, porque ya lo estamos demostrando día a día en las instituciones en las que tenemos representación, con el propósito de servir al interés general de los españoles", ha subrayado esta formación.



En las últimas elecciones autonómicas, celebradas en Castilla-La Mancha en mayo de 2019, Vox obtuvo 75.400 votos, el 7 por ciento de los emitidos, y no logró representación en las Cortes regionales.