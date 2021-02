El PP pide a Page que declare el deporte como actividad esencial en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 14 de febrero de 2021 , 19:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, Marta Maroto, ha reclamado al Gobierno de Page que declare el deporte como actividad esencial en la región, ya que la actividad física “es salud y es vida”.



Así lo ha indicado Maroto en declaraciones a los medios en Illescas (Toledo), donde ha visitado las instalaciones deportivas del Parque Manuel de Vega y se ha reunido con jóvenes deportistas de la localidad, junto a la portavoz municipal del PP, Alejandra Hernández; el presidente provincial de NNGG Toledo, Roberto García y el presidente local de la formación juvenil, Christian Durán.



La presidenta de NNGG-CLM ha lamentado que Castilla-La Mancha cuente con el Gobierno de Page que solo piensa en “prohibir, cerrar y limitar la actividad”, por lo que ha apostado por combinar la lucha contra la pandemia con permitir que la actividad económica no se paralice en la región.



Para Maroto, Page lidera un Gobierno “autoritario”, al que no le gusta la cultura, el deporte o la hostelería y que “mantiene muchas persianas bajadas, lo que provoca la ruina de miles de castellano-manchegos”.



La líder de los jóvenes ‘populares’ ha indicado que es necesario que el deporte sea considerado actividad esencial, tal y como reclamó el presidente Paco Núñez el pasado jueves en el pleno de las Cortes regionales, haciéndose eco de la opinión de profesionales de la actividad física y del deporte.



Maroto ha señalado que el deporte aficionado y no federado debe estar permitido en Castilla-La Mancha, ya que la práctica deportiva “fomenta valores como el compañerismo o el trabajo en equipo”.



Igualmente, la presidenta de NNGG-CLM ha puesto en valor la importancia de la cultura en Castilla-La Mancha, siendo un sector que también está siendo muy castigado por Page. Así, ha exigido al Gobierno regional que permita a los castellano-manchegos acudir al cine o al teatro con todas las medidas de seguridad.