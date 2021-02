El PP exige a Page indemnizaciones y ayudas directas a los hosteleros y le pide que “deje de demonizar al sector” porque no es el culpable de los contagios

miércoles 03 de febrero de 2021

La senadora del PP, Pilar Alía, ha exigido hoy al Gobierno de Page indemnizaciones y ayudas directas a los hosteleros y le ha pedido, al mismo tiempo, que deje de “demonizar” al sector porque no es el culpable de los contagios.



Así se ha pronunciado Alía, en Toledo, en la manifestación en apoyo a la hostelería, donde ha insistido en la necesidad de ayudar de manera urgente a este sector con un fondo de liquidez inmediato para contrarrestar las pérdidas económicas que están sufriendo por las medidas restrictivas que les impide abrir sus negocios.



En este sentido, ha lamentado que la provincia de Toledo es donde más ha aumentado el número de parados de toda nuestra región, y que, el sector de la hostelería representa un tercio del desempleo.



De esta manera, ha recordado que, en estos momentos, la hostelería es el sector que tiene más trabajadores en ERTE. Y por ello, el PP en el Congreso y en el Senado ha solicitado que los ERTEs no finalicen el próximo 31 de mayo y que se puedan prolongar hasta que la pandemia mejore.



Además, ha destacado el decálogo de medidas denominado “Plan Turístico y Hostelero”, presentado por el PP en el Congreso de los Diputados, en el que se solicita la creación de un fondo de liquidez de 50 millones de euros para inyectar liquidez directa a empresas viables y flexibilizar las condiciones de las líneas ICO, así como la exoneración de cuotas a los autónomos en cese de actividad por covid-19.



También, este decálogo incluye la supresión de tasas fiscales municipales como IBI, IAE, terrazas y basuras, así como la eliminación de tasas turísticas autonómicas.



Alía ha lamentado que el Gobierno regional no puede seguir “demonizando” al sector y ha exigido a Page que presente los informes en los que se avala que la hostelería es el principal foco de contagios en la región.



Por otra parte, se ha referido a la última orden publicada por la consejería de Economía y Empleo de ayudas y subvenciones para todos los sectores perjudicados por la pandemia, y ha preguntado a la consejera que detalle quiénes van a ser los empresarios que van a poder solicitar esas ayudas.



Así, ha explicado que el requisito para acceder a estas ayudas es mantener el empleo durante 12 meses, -hasta el 1 de febrero de 2022-, y mantener el 80 por ciento de los trabajadores en plantilla a jornada completa.



Por eso, ha preguntado al Gobierno regional quién va a poder reunir esos requisitos, y ha asegurado que cuando llegue la fecha, los autónomos que no cumplan con estas condiciones tendrán que devolver las ayudas con interés de demora.