Guarinos a Page: “Después de 6 años de gobierno y en la peor emergencia sanitaria no ha sido capaz de terminar ni de poner a disposición de los guadalajareños la ampliación del Hospital de Guadalajara”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 12 de febrero de 2021 , 18:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el máximo responsable regional, Emiliano García- Page, tras la visita realizada esta misma mañana a las obras de ampliación del Hospital General Universitario y le ha recordado que “después de 6 años de gobierno y en la peor emergencia sanitaria, Page no ha sido capaz de terminar ni de poner a disposición de los guadalajareños la ampliación del único hospital que tenemos en la provincia”.



Guarinos ha recordado que ya en el año 2016 Page anunció que habría que esperar tres años para que las obras de ampliación estuvieran terminadas y funcionando; en el año 2018 dijo que estarían a finales de 2020; en marzo de 2020 dijo que el hospital abriría en abril de 2021; en septiembre de 2020 que las obras estarían finalizadas en verano de 2021…”y así, anuncio tras anuncio, después de 6 años Page todavía no ha terminado las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara. Lo que él y su partido pedían que se hiciera en 4 años por un gobierno del PP y con más de 3000 millones de euros en facturas que dejaron a deber los socialistas, él y el PSOE no ha sido capaces de terminar en 6”.



Es más, “lo único que se ha terminado y está en funcionamiento en el Hospital de Guadalajara es el segundo acceso al hospital (que proyectó y pago el PP, tanto en el Ayuntamiento como en Diputación), y el parking, el único de pago de toda la región”.



Covid19



Con respecto a los datos de la pandemia, Guarinos se ha preguntado cómo es posible que Page “presuma” de lo que ha hecho su gobierno, cuando en Castilla-La Mancha “lideramos la tasa de mortalidad en España”, recordándole que somos la primera CCAA en tasa de mortalidad y la segunda en tasa de letalidad, datos que no son precisamente para presumir. Como tampoco es para presumir, ha asegurado, “que seamos una de las regiones con mayor incidencia acumulada entre la población, la segunda que menos pruebas diagnóstica realiza pero que tiene una de las que tiene mayor tasa de positividad, y una región en la que ya han fallecido 5.500 personas por Covid19, de las que cerca de 2.000 lo han sido en residencias de mayores, en las que según el propio Page sólo había personas que no podían cantar y bailar y que hasta una simple gripe les haría fallecer, como llegó a decir en una demostración de falta de sensibilidad y humanidad sin precedentes”.



En lo que a las vacunas respecta, Guarinos le ha recordado que, según datos del Ministerio de Sanidad, a día 10 de febrero sólo 38.191 personas habían recibido la dosis completa de la vacuna, lo que ni siquiera representa el 2% de la población de Castilla-La Mancha.



Listas de Espera



La parlamentaria guadalajareña también ha recibido con sorpresa la satisfacción mostrada por Page en lo que a las listas de espera se refiere. Guarinos se ha preguntado “cómo es posible que Page venga a Guadalajara a sacar pecho de datos de listas de espera” cuando estos son los “datos de la vergüenza”, pues somos la región en la que más tiempo hay que esperar para una intervención quirúrgica, 269 días; y en Guadalajara casi un año; mientras en 2015 con un gobierno del PP la media era de 73 días.



Atención Primaria



En lo que a la atención primaria se refiere ha recordado que hay consultorios locales que llevan cerrados un año (Hueva) y ha pedido a Page que abandone la política de anuncios, “en clara referencia a centros de salud como el de Azuqueca, Cabanillas o Yunquera”. El primero de ellos, el segundo centro de salud de Azuqueca, en 6 años todavía no está terminado. Y los anuncios de centros de salud como el de Cabanillas o Yunquera, “no pasan de ser uno más de los anuncios a los que nos tiene acostumbrados, pero que no pasan de ser eso, un anuncio, ya que ninguno de los dos cuentan con un solo céntimo de euro en el presupuesto”.



“Este es el verdadero balance de Page y los socialistas en sanidad, y no es precisamente para estar orgulloso”, ha finalizado la diputada por Guadalajara.