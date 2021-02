El PP denuncia que "El Tribunal de Cuentas alerta de la mala gestión económica de Alberto Rojo durante la primera etapa de Covid-19"

jueves 11 de febrero de 2021 , 13:45h

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha dado a conocer el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que alerta de que el gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos encabezado por el alcalde Alberto Rojo ha estado pagando en torno a 300.000 euros a la empresa de limpieza de los colegios de la ciudad, cuando tenía que haber suspendido este contrato por no haber actividad docente entre el 17 de marzo y el 21 de junio cuando tuvo lugar la primera ola de la pandemia del Covid-19.



Esto significa que el Ayuntamiento ha estado pagando “en torno a 300.000 euros a una empresa que no debería haber pagado y cuya cantidad en esos momentos podría haber sido destinada a otras cosas”.



Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Popular Jaime Carnicero quien ha afirmado que “este es un ejemplo más de la mala gestión de Alberto Rojo”. “Cuando se está a otras cosas, a lo que le ordenen y a lo que le digan por parte de Page o del PSOE y no se está a lo que realmente importa que es la gestión municipal, tiene que venir el Tribunal de Cuentas con un informe de fiscalización y sacarnos los colores”. Carnicero ha dicho que “sabemos que son épocas complicadas, pero precisamente por ello tiene que primar la responsabilidad de las personas, y más aún de aquellas que están al frente de las administraciones públicas como es en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara”.



El portavoz del Grupo Popular ha recordado que “el señor Alberto Rojo a lo largo de toda esta etapa, de esta crisis motivada por el Covid-19, ha estado de manera permanente a la espera de que otras administraciones tomasen decisiones, adoptasen las medidas y se las impusieran quedándonos a la expectativa, a ser un mero tablón de anuncios”. Incluso, “Rojo es conocido por contratar una discoteca en plena crisis humanitaria, por contratar más del 90% de los servicios que podía elegir libremente a empresas de fuera de Guadalajara, o por el retraso de semanas en el reparto de mascarillas que al final también compró fuera de Guadalajara”, ha añadido.



El portavoz del Grupo Popular ha vuelto a lamentar que “el señor Rojo esté dando muestras patentes de que no actúa como un alcalde y gestor municipal atendiendo a los intereses de la ciudad, sino como un delegado del Partido Socialista; y cuando eso ocurre pueden pasar cosas como estas”. Carnicero ha pedido “responsabilidad y prudencia” y a Alberto Rojo “que se crea de una vez que es alcalde” y que tiene el deber y la responsabilidad de actuar como tal.