Representantes de CCOO y UGT se concentran en Toledo : “Si el Gobierno tiene que entenderse internamente que lo haga, pero que cumpla con los compromisos"

jueves 11 de febrero de 2021 , 13:50h

Ampliar Concentración en Toledo. Foto : CCOO

Una representación de los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores se han concentrado este mediodía ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Plaza de Zocodover de Toledo como parte de las movilizaciones programadas en todo el país bajo el lema ‘Ahora Sí Toca’, para que el Gobierno retome la agenda social y atienda tres medidas clave, la subida del SMI, la derogación de la reforma laboral, y la derogación de la reforma del sistema de pensiones de 2013. En la protesta han intervenido Nuria Garrido, secretaria de Acción Sindical de CCOO Toledo; Luis Manuel Monforte, miembro de la Gestora de UGT Castilla-La Mancha; Raúl Alguacil, también de la Gestora de UGT Castilla-La Mancha, y Paco de la Rosa, secretario general de CCOO Castilla-La Mancha.



Paco de la Rosa ha defendido ante los medios de comunicación la oportunidad de estas reivindicaciones, aunque la situación sanitaria haya obligado a hacer las movilizaciones de una forma contenida: “La única manera que vamos a tener los ciudadanos de este país de empezar cuando se pueda una recuperación económica de verdad será teniendo establecidas las bases para que eso ocurra; no permitiremos ni en España ni en Europa que nos hagan lo que nos hicieron en la crisis de 2008”.



El Ejecutivo nacional debe retomar la agenda social y atender estas peticiones porque “la economía no se puede recuperar pasando por encima de los cadáveres de los trabajadores”, ha asegurado el dirigente de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, quien ha lanzado un mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Si el Gobierno tiene que entenderse internamente que lo haga, pero que cumpla con los compromisos de su pacto de gobierno, con los compromisos del Pacto de Toledo, y con los compromisos que alcanzó con nosotros para subir el SMI; no podemos olvidarnos de lo que va a pasar después de la pandemia”.



Sobre los puntos que los sindicatos reclaman hoy en todo el país, De la Rosa se ha referido primero a la reforma laboral, y ha advertido de que “si no se modifica seguiremos con una altísima contratación temporal, mandando a las mujeres a su casa para que la economía se pueda recuperar, precarizando el empleo, explotando a las personas en los sectores de Servicios, o en sectores agroalimentarios”. Suprimir “los elementos dañinos” de esta reforma “es la única manera de recuperar la economía, la única fórmula que tenemos para que haya un equilibrio en la salida de la crisis de las empresas y de trabajadores”.



En materia de pensiones públicas, Paco de la Rosa ha asegurado que “es un pretexto muy barato decir que para salir de la crisis que se avecina hay que destrozar una vez más a las pensiones y los pensionistas; no podemos,, una vez más tras casi acordarlo en el Pacto de Toledo decir que el sistema público de pensiones es insostenible; lo que pasa es que de esa hucha salen gastos que no corresponden al sistema, además este país recauda un ocho por ciento menos de impuestos que países a los que nos queremos parecer”.



En cuanto a la subida del Salario Mínimo Profesional, el secretario general de CCOO CLM ha invitado “a cualquiera de los políticos que se aferran a la imposibilidad de subir el SMI a que pasen un solo mes con una familia media con 950 euros, y veamos si son capaces de ahorrar y de irse de vacaciones”. Hay “millones de personas” con un sueldo bruto de 950 euros, “algunos con media jornada, así que aspirar a que sea el 60% del salario medio no es ninguna locura”.



Paco de la Rosa ha insistido en que cumplir con estas tres reivindicaciones “es una exigencia para sentar las bases de una recuperación equilibrada, entre las empresas y los trabajadores, entre los ciudadanos y los sectores empresariales, de esta crisis tenemos que salir todos juntos”.



También Nuria Garrido, secretaria de Acción Sindical de CCOO Toledo, ha intervenido en la concentración para subrayar que es tarea del Ejecutivo nacional “reactivar las mesas de diálogo social aparcadas por la crisis del coronavirus; exigimos subir el SMI, derogar la reforma laboral y reforma de las pensiones que tanto daños están haciendo, que tanta precariedad han creado, sobre todo a las mujeres por esa brecha de género”. Si el Gobierno no reactiva esas mesas y mantiene su inmovilidad “responderemos contundentemente desde el movimiento sindical”.