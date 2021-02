Los Hosteleros de CLM denuncian "BOICOT" : La Subdelegación de Gobierno NO quiere que la MANIFESTACIÓN llegue al Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico de PAGE

martes 09 de febrero de 2021 , 20:51h

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería de Castilla-La Mancha ha denunciado este martes un intento de "boicot" por parte del Gobierno regional a la manifestación prevista este miércoles en Toledo para exigir la apertura de los establecimientos, cuya convocatoria ha decidido mantener.



En una rueda de prensa telemática, el vicepresidente y el secretario de la Federación Regional, Alfonso Silva y Valentín Salamanca, respectivamente, junto a los representantes de las asociaciones provinciales, han lamentado que se les quiera coartar el derecho a manifestarse contra unas restricciones contra la covid-19 que han afectado considerablemente a sus negocios y a su economía.



Salamanca ha explicado que la Federación regional ha recibido este martes una comunicación de la Subdelegación del Gobierno en Toledo que, si bien autoriza la manifestación, propone un cambio de recorrido para que la misma no llegue a la Plaza del Conde, donde está ubicado el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico de Page.



Dicha comunicación ofrece la alternativa de concluir el recorrido en el Paseo del Tránsito y argumenta que, si los manifestantes llegan hasta la Plaza del Conde, "estorban" la salida del colegio 'Divina Pastora', la cabecera del autobús urbano de la línea 2 y la entrada y salida de coches oficiales.



Salamanca ha tachado de "ridícula" la "excusa" del autobús, ya que ha indicado que la línea no estará operativa durante la manifestación porque comparten el recorrido.



Por otro lado, ha informado de que los socios de determinadas provincias, en concreto Cuenca y Albacete, también han recibido comunicaciones en relación a la movilidad, de manera que la Delegación provincial de Sanidad de Cuenca ha advertido del riesgo de desplazarse los socios a Toledo, mediante "un correo electrónico sin firma", mientras que la Subdelegación de Albacete ha hecho lo propio con los hosteleros de esta provincia a través de una llamada telefónica.



Sin embargo, Salamanca ha defendido que "jurídicamente" es posible que se desplacen porque están en el ejercicio del derecho de reunión y porque acuden en el marco de una actividad profesional, para "la defensa de sus negocios", y esa excepción existe en las limitaciones de movilidad.



Con todo, ha asegurado que los hosteleros de Castilla-La Mancha mantienen la manifestación y que incluso han planteado una nueva modificación del recorrido a la Subdelegación del Gobierno en Toledo, que supone, además, comenzar antes y terminar en el Paseo del Tránsito pero tras dar lectura a los dos comunicados previstos en la Plaza del Conde y proceder a la rotura simbólica de platos.



Los representantes provinciales han coincidido en los argumentos del secretario de la Federación regional, al igual que el vicepresidente, Alfonso Silva, quien ha añadido que la asociación provincial de Toledo ya se ha manifestado y ha llegado hasta el Palacio de Fuensalida, sin haber tenido problema alguno para ello.



"No arrancamos adoquines, no provocamos altercados, no somos un colectivo violento, sino que el objetivo es decir en voz alta la situación en la que estamos, porque creemos que es un derecho que no nos pueden quitar, y transmitirle con cercanía cómo estamos al presidente regional, Emiliano García-Page, y al resto de autoridades", ha sentenciado Silva.



Además, Valentín Salamanca ha agregado, a preguntas de los periodistas, que la relajación de medidas anunciada por García-Page no ha sido fruto de ninguna negociación y que "a los hosteleros no nos han llamado para decirnos nada", ha aseverado.