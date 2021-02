AVISO DE LA POLICIA EN GUADALAJARA : Repunte de estafas que suplantan al servicio técnico de Microsoft en la ciudad de Guadalajara

lunes 01 de febrero de 2021 , 12:57h

La Policía Nacional ha detectado últimamente, que se están produciendo en la ciudad de Guadalajara varios intentos de estafa telefónica suplantando al servicio técnico de Microsoft para así hacerse con información sensible alojada en el ordenador de la víctima y utilizarla para obtener dinero de sus cuentas.



El procedimiento que utilizan consiste en realizar un gran número de llamadas telefónicas de manera aleatoria. Cuando la posible víctima responde a dicha llamada, se identifican como operarios del servicio técnico de Microsoft, indicándole que el motivo de dicha llamada es que han detectado un problema de seguridad o un virus en su equipo informático.



Para solventar el supuesto problema, le dan indicaciones para que se descargue un archivo y lo instale en su equipo. El supuesto archivo es en realidad un programa que permite a los timadores hacerse con el control remoto del ordenador y que utilizan para hacerse con claves, contraseñas e información sensible.



Antes de finalizar la llamada le piden a la víctima que muestre su DNI por ambas caras ante la cámara del ordenador, y además le indican que realice el pago de una pequeña cantidad de dinero para sufragar el coste del servicio prestado, por lo que también le solicitan la numeración de la tarjeta de crédito.



Con todos estos datos, los delincuentes consiguen acceder a las cuentas bancarias de la víctima y tiene un control total sobre ellas.



La Policía Nacional aconseja:



Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, es importante conocer el procedimiento que utilizan los delincuentes y seguir unos consejos básicos:



1. No facilite nunca datos de su DNI o tarjeta de crédito por teléfono o medios telemáticos.



2. El servicio técnico de su sistema operativo o de su antivirus únicamente contactará con usted si previamente ha requerido sus servicios.



3. En caso de recibir una llamada de este tipo, cuelgue el teléfono.