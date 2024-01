La Policía Nacional recupera parte del dinero de un ciudadano que quedó en el cajero automático tras una operación fallida en Guadalajara

Se identificó a un varón que utilizó el cajero después del denunciante

lunes 08 de enero de 2024 , 14:35h

La Policía Nacional ha conseguido que un ciudadano recuperara gran parte de su dinero el cual había sido apropiado indebidamente por otro varón al sacar dinero de un cajero automático.



La investigación se inició cuando la víctima se dirigió a la Comisaría Provincial de Guadalajara para dar cuenta de que había intentado realizar dos extracciones en un cajero automático (cada una por un valor de 120 euros) pero que no le había dispensado la cantidad indicada, si bien se habían cargado ambas extracciones en su cuenta.



Tras revisar las cámaras de vigilancia del propio cajero se pudo comprobar que un varón se apropiaba indebidamente del dinero de uno de los intentos de extracción Así mismo, se observó a otras dos mujeres se apropiaron del importe de la segunda extracción. El primero de ellos ya está identificado y respecto de las segundas implicadas, se están realizando gestiones de investigación para identificarlas.



La apropiación indebida es un delito tipificado en el Código Penal



Se recuerda a la ciudadanía de que, en caso de encontrarse algún objeto o dinero que no sea de su propiedad, no deben quedárselo puesto que estarían cometiendo un delito de apropiación indebida castigado con penas de multa o incluso de prisión en caso de tratarse de objetos de valor artístico, histórico, cultural o científico.



En este caso, deben intentar devolverlo a su legítimo propietario o en su caso hacer entrega a la Policía Nacional para que esta pueda realizar las gestiones oportunas para que sean restituidas a su dueño legítimo.